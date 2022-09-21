Рост ВВП РФ Минэкономразвития ждет не раньше 2024 года

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 2,6% в 2024 и 2025 годах. Инфляция к концу этого года замедлится до 12,4%. В 2022 году доходы россиян снизятся на 2%

21 сентября. FINMARKET.RU -прогнозирует спадв 2022 году на 2,9%,в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в среду в Совете Федерации в рамках "правительственного часа".

Министр в ходе выступления озвучил новый макропрогноз министерства на 2022-2025 годы, подготовленный к рассмотрению правительством. По его словам, согласно прогнозу, нижняя точка спада экономики РФ будет пройдена в 4-м квартале 2022 года.

Согласно представленной министром презентации, снижение инвестиций в основной капитал министерство прогнозирует в 2022 году на 2%, в 2023 году - снижение на 1%, рост в 2024 году на 3,9%, рост в 2025 году на 3,7%.

"Ожидается, что нижняя точка спада экономики будет пройдена в 4-м квартале этого года. По итогам 2022 года мы ожидаем, что ВВП сократится на 2,9%. Спад инвестиций ожидается в пределах 2%. Безработица на конец года ожидается на уровне до 4,5%. Инфляция на конец года замедлится до 12,4% после пикового значения в апреле (17,8%)", - озвучил министр прогноз на 2022 год.

"В основе прогноза социально-экономического развития лежит сценарий продолжения такой ускоренной адаптации (экономики к новым условиям). Он предполагает, что спад экономики в 2023 году составит 0,8%, преимущественно из-за эффекта высокой базы I квартала 2022 года и снижения чистого экспорта. В 2024-2025 гг. ВВП будет расти средним темпом 2,6% за счет роста внутреннего потребительского и инвестиционного спроса", - заявил Решетников.

"Потребительский спрос будет поддержан ростом реальных доходов населения. До 2025 года прогнозируются низкие уровни безработицы и устойчивый рост реальных заработных плат и предпринимательских доходов. Дополнительный вклад внесет индексация социальных выплат. Вместе с оживлением кредитования все это существенно поддержит потребительский спрос", - добавил он.

"По инвестициям - из-за высокой базы 1-го полугодия 2022 года в следующем году мы ожидаем небольшой спад (на 1%). В 2024-2025 годах рост инвестиций будет опережать рост ВВП за счет перезапуска инвестиционного цикла и высокого уровня государственных вложений", - прокомментировал министр прогноз по инвестициям.

Решетников также заявил, что Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2022 году до 12,4%, в 2023 году ожидает рост цен на 5,5%, в 2024 и 2025 году - по 4%.

"Инфляция замедлится: после пикового значения в 17,8% в апреле к концу года мы ожидаем снижения до 12,4% (прогноз министерства от августа равнялся 13,4%)", - сказал он.

Минэкономразвития, по словам Решетникова, ожидает незначительный рост уровня безработицы в РФ к концу 2022 года до 4,5% (с 3,9% в мае-июле).

Согласно презентации министерства, представленной Решетниковым, среднегодовая безработица в 2022 году ожидается на уровне 4,2%, в 2023 году - 4,4%, в 2024 году - 4,3%, а в 2025 году - 4,1%.

Согласно презентации, в этом году Минэкономразвития ожидает снижение реальных заработных плат в РФ и реальных доходов населения в РФ на 2%.

Рост реальных зарплат Минэкономразвития прогнозирует в 2023 году на 2,6%, в 2024 году на 2,9%, в 2025 году на 2,8%.

Прогноз министерства по росту реальных доходов населения в 2023 году равняется 2,0%, в 2024 году - 3,1%, в 2025 году - 2,8%.

Глава Минэкономразвития также сообщил, что ожидается снижение оборота розничной торговли в РФ в этом году на 6,1%, рост на 2,7% в 2023 году.

В 2024 году министерство ожидает рост розничной торговли на 3,7%, в 2025 году - на 3,1%.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в июле 2022 года сократился на 8,8% по сравнению с показателем за июль 2021 года. По итогам семи месяцев 2022 года оборот розничной торговли в РФ сократился на 4,3%.