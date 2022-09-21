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21 сентября 2022 года 10:30
Регионам рекомендовали верстать бюджеты "без излишеств"
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Владимир Гердо/ТАСС
21 сентября. FINMARKET.RU - Минфин советует регионам не раздувать бюджеты на следующий год и осторожно подходить к тратам накопленной подушки безопасности, сообщил "Ведомостям" первый замминистра финансов Леонид Горнин. Сейчас у большинства субъектов есть значительный объем остатков средств на счетах - в совокупности около 4 трлн рублей. Как отмечает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов, на которого ссылается газета, можно с высокой долей вероятности прогнозировать, что ряд регионов столкнется с проблемами при формировании бюджета на 2023 год, поэтому в фокусе властей субъектов будут минимизация расходов на управленческий аппарат, поддержка реального сектора региональной экономики и безусловное выполнение всех социальных обязательств. Все регионы в той или иной мере ощутили влияние текущих макроэкономических условий на доходную и расходную части своих бюджетов, указал директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов. Судя по индексу промышленного производства, опубликованному Росстатом, можно отметить, что в целом могут испытывать некоторые трудности с формированием бюджетов те регионы, в которых высока доля добычи и переработки угля, природного газа и газового конденсата, железных руд (регионы Сибирского и Уральского федеральных округов), продолжил он. Безусловно, текущая ситуация затронула и регионы с развитой обрабатывающей промышленностью, особенно с производством автотранспортных средств (Калужская, Ленинградская области и др.), добавил эксперт.
Опубликовано Финмаркет
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