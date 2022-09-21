Проблемы с "Миром" могут спровоцировать вторую волну "карточных туров"

21 сентября. FINMARKET.RU - Новости об ограничении приема карт платежной системы "Мир" турецкими банками могут спровоцировать вторую волну спроса на позабытые туристами с весны "карточные туры" за рубеж, пишет "Коммерсантъ". Сейчас запросы на них получают представили 53% туркомпаний, но реальный поток оценивается лишь в сотни в месяц. Чаще всего за картами россияне ездят в Узбекистан, Казахстан, Армению, Турцию. Однако для турбизнеса этот сегмент пока не особо привлекателен из-за рисков, связанных с возможными ограничениями на выдачу карт россиянам зарубежными банками.

О том, что банки Казахстана и Вьетнама перестали приниматьплатежной системы "Мир", пишут "Известия".

В call-центре вьетнамского банка BIDV изданию рассказали, что кредитная организация обслуживает карты Visa, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, платежной системы "Мир" в этом списке больше нет.

Перестали принимать карты "Мир" и в Народном банке Казахстана (Халык Банк). В его call-центре уточнили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

Ранее турецкие Isbank и DenizBank заявили о приостановке приема карт "Мир" в связи с предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

В Национальной системе платежных карт (НСПК), комментируя заявление Isbanka, сообщили, что обслуживание карт "Мир" за рубежом зависит от позиции конкретных кредитных организации. "Зарубежные партнёры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт "Мир", их приём и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК.

Как сообщалось, 15 сентября OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках.

Банк России, комментируя это заявление, сообщил, что намерен продолжать диалог с зарубежными партнерами о расширении географии приема карт "Мир". "Зарубежные партнеры сами принимают решения по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир". При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир"", - подчеркнули в ЦБ.