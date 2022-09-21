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21 сентября 2022 года 08:56

Минфин ищет новые источники данных о закупках госкомпаний

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Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС
21 сентября. FINMARKET.RU - Минфин намерен пересмотреть подходы к оценке закупочных программ госкомпаний в разрезе их конкурентности, пишет "Коммерсантъ". Принятые в последние годы нормативные изменения и директивы де-факто стимулируют госкомпании к неконкурентным закупкам ради импортозамещения и выполнения контрсанкционных мер. В результате Минфин предлагает госкомпаниям отчитываться как о конкурентных и неконкурентных закупках, так и о соотношении "вынужденных" закупок у единственного поставщика с числом неконкурентных закупок в целом, что должно позволить оценивать искажения конкуренции самим государством. Между тем новые требования к отчетности могут обеспечить ведомство статистикой и о невидимых государству закупках — из-за антисанкционных послаблений госкомпании могут засекречивать данные о них.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  госкомпании,  закупки,  Минфин,  оценка

 
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