Мораторий на банкротство могут не продлить

21 сентября. FINMARKET.RU - С 1 октябрянапредпринимателей и физлиц, введенный весной, скорее всего, не будет продлен, пишут "Известия" со ссылкой на источники в Совете Федерации и в нескольких ведомствах. Вместе с тем для физлиц планируют ввести новую меру поддержки взамен моратория: изменения позволят защитить права россиян, попавших в сложную жизненную ситуацию, и ослабят риски дефолтов заемщиков, пишет газета.

Отсрочка на банкротство запрещала кредиторам обращаться в суд с заявлением о несостоятельности должника. Если мораторий не продлят — заемщики будут обязаны осуществлять ежемесячные платежи с учетом штрафов, пени и иных финансовых санкций.

Мораторий представляет из себя срочную антикризисную меру поддержки, в том числе для малого и среднего бизнеса. Большая часть обращений пришлась на первые месяцы после введения. Тогда предпринимателям требовалось время для перестройки своего бизнеса, выстраивания логистических цепочек и поиска новых партнеров взамен ушедших, рассказывает гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

"В настоящее время требуется системное решение проблем бизнеса в части банкротства, — настаивает глава Корпорации МСП. — Летом по инициативе ФНС была запущена площадка по реструктуризации задолженности. Новый механизм нацелен, прежде всего, на сохранение бизнеса и рабочих мест."

Он также добавил, что корпорация ходатайствует перед ФНС России о возможности предоставления рассрочки или отсрочки налоговых платежей и заключения мирового соглашения, которое учитывает интересы всех сторон.

В пресс-службе Минэка сообщили, что за восемь месяцев текущего года процедура наблюдения в делах о банкротстве была введена лишь в отношении примерно 4 тыс. компаний, при этом 40 тыс. юрлиц от инструмента моратория вовсе отказались.

Мораторий позволил большому числу предприятий и граждан выждать время и пересмотреть свое финансовое планирование. Однако его применение на практике выявило ряд серьезных минусов, указывает юрист компании "Арбитраж.ру" Антон Кравченко.

Во-первых, мораторий оказался на руку недобросовестным должникам. Текущие правила не позволяют оценить, что именно повлияло на ухудшение финансового положения должника: ухудшение экономической ситуации или недобросовестные действия руководства компании-должника. Во-вторых, в ряде секторов наложенные мораторием ограничения приводят к кризису неплатежей. Речь идет, прежде всего, о банковском секторе и сфере ЖКХ. Вот почему мораторий продлять нельзя, настаивает руководитель "ЖКХ контроль Республики Татарстан" Дмитрий Романов.

Вместе с тем гендиректор Национального центра банкротств Дмитрий Токарев предлагает сохранить мораторий в отраслях, которые подверглись максимальному санкционному давлению. По оценкам Центра макроэкономического анализа и прогнозирования, к ним относятся: фармацевтическая сфера, сфера химических веществ и продуктов, авто- и авиапром, сельское хозяйство и ИТ.

"Мораторий на банкротство надо отменять, поскольку данный институт показал свою неэффективность в длительном периоде, — настаивает старший партнер адвокатского бюро "Юрлов и партнеры" Кирилл Горбатов. — Должники, ради которых он вводился, в большинстве своем не восстанавливают свою платежеспособность, а лишь получают бесплатную отсрочку от исполнения своих обязательств. Причем за отведенное им время, полученное благодаря мораторию, должники успевают подготовить себя к банкротству".

В пресс-службе Минэка "Известиям" заявили, что "ситуация перестала быть непредсказуемой в большинстве отраслей, и дальнейшее продление моратория может навредить экономике, потому что мораторий будет держать на плаву заведомо нежизнеспособные компании, создавая новые долги".