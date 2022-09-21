Бюджет в условиях высокой неопределенности

21 сентября. FINMARKET.RU - Власти запланировали исполнение федерального бюджета с дефицитом на всю предстоящую трехлетку, но с постепенным сокращением: с 2% ВВП в 2023 г. до 1,4% ВВП в 2024 г. и 0,7% ВВП в 2025 г. В следующем году доходы ожидаются в объеме порядка 26 трлн руб., расходы – 29 трлн руб., таким образом, дефицит бюджета должен составить около 3 трлн руб. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, покрываться он будет преимущественно за счет заимствований. Новый, по его словам, предполагает действие бюджетного правила. Это поможет защитить российскую экономику от внешних рисков, подчеркнул Мишустин, однако конкретных параметров не привел.

"Ведомости" приводят экспертов о бюджете на трехлетку.

По сравнению с той конструкцией, что обсуждалась в начале лета, дефицит существенно увеличился на ближайшие два года, но незначительно сокращен на более отдаленный 2025 год, отметил эксперт "БКС мир инвестиций" Валерий Емельянов. Очевидно, что это далеко не последняя корректировка, но пока параметры вполне выполнимые, полагает Емельянов. В кризисные 2015–2017 годы дефицит бюджета колебался от 1,5 до 3,4% ВВП, что в среднем выше текущего ориентира, напомнил эксперт. Если реальность позволит исполнять дефицит с запланированными параметрами, покрыть его за счет заимствований получится, считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В условиях, пока есть ликвидные остатки ФНБ и внутренний рынок в целом открыт, это просто вопрос готовности или неготовности заимствовать по конкретной ставке в конкретный момент, указал он. При условии, что экономическая конъюнктура и ситуация с инфляцией сильно ухудшаться не будут, 10%-ный ориентир стоимости длинных заимствований – это то, на что можно было бы надеяться со всеми оговорками о высокой неопределенности, добавил эксперт.

Учитывая низкий размер российского госдолга, который сейчас составляет меньше 20% ВВП, даже если весь дефицит будет покрыт только займами, долговая нагрузка вырастет несущественно, указал Емельянов. Однако, если упадут цены на нефть и газ или санкции против экспорта станут более ощутимыми, тогда картина может сильно измениться, заметил он. Например, откат цены барреля на треть с текущих $90 срежет еще 3–4 трлн руб. доходов, тогда Минфин столкнется с новой реальностью: на протяжении целого года нужно будет занимать по полтриллиона в месяц, а такого ему пока делать не приходилось ни разу, констатировал эксперт.

Доходная часть бюджета на данный момент формируется в условиях высокой неопределенности, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, также цитируемый "Ведомостями". Нефтегазовые доходы за счет высоких цен на сырье остаются повышенными, но в условиях полномасштабного вступления в действие санкций по отношению к российским энергоресурсам определить, какими будут поступления в дальнейшем, очень сложно, заметил он. В то же время дефицит бюджета в 2% от ВВП не представляется чересчур пугающим для российской экономики, полагает эксперт. Возвращение к практике бюджетного правила видится необходимым, добавил он. Одним из оптимальных способов, по мнению эксперта, стало бы его восстановление в прежнем виде – когда при высоких ценах на нефть средства ФНБ накапливаются, а при низких – расходуются. Условия вполне позволяют вернуться к бюджетному правилу уже к началу 2023 г., считает он.

Риски для бюджета на 2023 г. и плановый период 2024–2025 гг. стандартные, считает главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах: это снижение доходов и рост расходов. Снижение поступлений обусловлено санкциями, ухудшением рыночной конъюнктуры, слишком крепким рублем, снижающим рублевые доходы экспортеров, а причины роста расходов вполне очевидны, продолжил он.

Главный риск для бюджета – это сильное и неожиданное сжатие налогооблагаемой базы, полагает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Реализация этого риска, по его словам, возможна при развитии макроэкономической ситуации в стране по стрессовому сценарию. Базовый прогноз, который является наиболее вероятным, на текущий момент улучшается и серьезных оснований для беспокойства не должно быть, добавил он. В 2023 г. возможно снижение нефтегазовых доходов бюджета за счет сокращения мировых цен на нефтегазовое сырье и сжатия объемов его экспорта, допускает эксперт. Но ухудшение внешнеэкономических условий будет сопровождаться ослаблением рубля, а это снижает остроту риска для бюджета, заметил Попов. Со стороны ненефтегазовых доходов существенного ухудшения ситуации в следующем году эксперт не ожидает: напротив, более вероятно постепенное увеличение налоговых сборов за счет инфляции и экономического восстановления со второго полугодия.