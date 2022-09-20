Банки против бесплатных переводов до 1,4 млн руб.

20 сентября. FINMARKET.RU - Банки раскритиковали внесенный в Госдуму в августе законопроект, который предусматривает установление нулевой комиссии за перевод денежных средств до 1,4 млн рублей в месяц между счетами одного физлица в разных кредитных организациях. Такие операции имеют свою себестоимость: в частности, банк несет расходы на проведение транзакции через платежную систему или через систему быстрых платежей, говорится в заключении Национального совета финрынка (НСФР). Там уточняется, что тарифы для финорганизаций варьируются от 8 до 20 рублей за операцию. Документ направлен в Госдуму, ЦБ и Минфин, пишут "Известия"

"Дополнительное нерыночное тарифное регулирование вынудит кредитные организации возмещать недополученные комиссионные доходы, а также расходы, понесенные на поддержку действующей инфраструктуры, посредством повышения тарифов на другие оказываемые физическим лицам услуги, в том числе ввести или возобновить практику удержания комиссий на внутрибанковские переводы", - говорится в заключении НСФР.

Каким образом компенсировать выпадающий доход, каждый банк будет решать самостоятельно исходя из своей продуктовой линейки, пояснил глава НСФР Андрей Емелин. Варианты могут варьироваться от повышения ставок по кредитам до увеличения комиссий по другим платежным услугам.

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что обнуление комиссии за межбанковские переводы до 1,4 млн рублей пресечет создание заградительных условий для перечисления вклада из одного банка в другой.

Банки также выступили против предлагаемого в законопроекте запрета на дифференциацию ставок по вкладам, отмечается в заключении НСФР. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, такая норма позволит уравнять в правах всех потенциальных вкладчиков вне зависимости от того, продлевают ли они договор, переводят ли наличные или перечисляют деньги из другой кредитной организации.

"Сейчас банки зачастую устанавливают более выгодные ставки для отдельных групп клиентов - пенсионеров, многодетных родителей, студентов, людей, которые долго держат средства в одной финорганизации. Если такая возможность будет ограничена, эти группы лишатся своих преимуществ, что совершенно несправедливо", - пояснил Емелин.

Как сообщили "Известиям" в ЦБ, инициатива позволит клиенту найти наиболее выгодное для себя предложение для переразмещения средств и безопасно перевести нужную сумму. В регуляторе подчеркнули: именно это способствует здоровой конкуренции между банками, а не попытки удержать клиента, обременяя его дополнительными комиссиями.