ЦБ хочет понизить ставки по микрозаймам и размер переплаты по ссудам

20 сентября. FINMARKET.RU - Регулирование микрофинансового рынка вскоре ужесточится на фоне роста долговой нагрузки заемщиков: планируется понизить как максимальныепо микрозаймам, так и общий размер переплаты по таким ссудам. Выиграть от изменений, инициированных Банком России, должны несколько миллионов заемщиков микрофинансовых организаций (МФО), рассчитывают в

На рассмотрении в Госдуме с конца прошлого года находится законопроект, ограничивающий максимальную ставку по микрокредитам. Как рассказал "Российской газете" директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков, сейчас готовится редакция законопроекта ко второму чтению, которое состоится предположительно в осеннюю сессию. "Предварительный расчетный эффект от его принятия - экономия гражданами в будущем более 5 млрд рублей на процентных платежах", - сообщил Кочетков.

В текущей редакции законопроект предусматривает, что максимальный размер ежедневной процентной ставки по микрозаймам будет снижен с 1% до 0,8% в день, максимальное значение полной стоимости кредита (ПСК) - с 365% до 292% годовых. А максимальный размер суммы всех переплат по микрозайму не сможет быть более 130% от суммы микрозайма (сейчас не более 150%). "После принятия закона при сохранении текущих тенденцийпроцентных ставок затронет более 80% вновь заключаемых договоров микрозайма", - оценил Кочетков.

Кроме того, в октябре вступят в силу новые коэффициенты риска для займов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%, то есть когда на погашение займа или кредита уходит более 50% зарплаты заемщика. "В таком случае к коэффициентам риска будет применяться надбавка, это будет оказывать усиленное давление на капитал МФО и в конечном итоге дестимулировать выдачу таких займов", - рассчитывает Кочетков.

А в 2023 году вступят в силу и макропруденциальные лимиты на займы с ПДН более 80%, которые ограничат долю займов наиболее закредитованным гражданам. "То есть каждая компания будет иметь возможность выдать только ограниченное количество займов заемщикам с высоким значением ПДН, не более определенного процента от общего количества выдаваемых ей займов", - рассказал Кочетков.