В РФ упростят получение соцвыплат

20 сентября. FINMARKET.RU - С 1 ноября банки - эмитенты карт "Мир" должны обеспечить готовность своих информсистем к обработке кодов выплат по примерно 30 мерам соцподдержки, следует из бюллетеня Национальной системы платежных карт (НСПК), пишут "Известия"

Как следует из бюллетеня НСПК, это и различные пособия для людей, ухаживающих за инвалидами, стипендии сиротам, компенсации на аренду жилья, расходов на ЖКХ и взносов на капремонт, компенсации на газификацию, ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка. Кроме того, в новый перечень попали субсидии на приобретение и строительство жилья гражданами, нуждающимися в улучшении условий и стоящих на очереди, а также субсидии на возмещение первоначального взноса на ипотеку и погашение целевого кредита.

"Преимущество такого способа - сокращение перечня реквизитов для получения выплаты, а также более быстрое зачисление денежных средств по сравнению с традиционным способом", - прокомментировала пресс-служба ЦБ.

В Казначействе отметили, что перечисление средств происходит по номеру карты и не требует указания по всем государственным инстанциям множества реквизитов, таких как наименование банка, банковский идентификационный код, номер корреспондентского счета, номер счета получателя. Банки-эмитенты автоматически проверяют, действительна ли карта, а также принадлежит ли она указанному держателю, получающему средства из бюджета.

"Тем самым исключается перевод средств по неактуальным, недействующим реквизитам", - уточнили в Казначействе.

Само перечисление происходит в соответствии с правилами НСПК, которые предусматривают, например, зачисление в режиме реального времени, но не позднее 30 минут, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Как считают эксперты, подобный формат лучше защищает получателей от ошибочных взысканий средств с должников по исполнительному производству.