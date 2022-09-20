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20 сентября 2022 года 09:13
Турецкие банки ограничивают прием карт "Мир"
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DPA/TACC
20 сентября. FINMARKET.RU - Ряд турецких банков прекратил принимать карты "Мир". Это произошло после резких заявлений США и Евросоюза, предостерегающих от работы с платежной системой, пишет "Коммерсант". В платежной системе "Мир" отметили, что "зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема российских карт, их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций". Опрошенные "Ъ" представители турбизнеса пока не наблюдают массовых проблем туристов с использованием карт "Мир". Вместе с тем, по информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), количество магазинов и банкоматов, принимающих карты, сокращается, трансакции по ним отклоняются. Представитель "Интуриста" Дарья Домостроева сомневается, что даже полная остановка поддержки карт "Мир" приведет к снижению турпотока, так как "россияне активно ездят в ОАЭ и Египет, где система вообще не поддерживается".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Турция, карты, Мир, ограничения
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