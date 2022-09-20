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20 сентября 2022 года 09:13

Турецкие банки ограничивают прием карт "Мир"

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DPA/TACC
DPA/TACC
20 сентября. FINMARKET.RU - Ряд турецких банков прекратил принимать карты "Мир". Это произошло после резких заявлений США и Евросоюза, предостерегающих от работы с платежной системой, пишет "Коммерсант".

В платежной системе "Мир" отметили, что "зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема российских карт, их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций".

Опрошенные "Ъ" представители турбизнеса пока не наблюдают массовых проблем туристов с использованием карт "Мир". Вместе с тем, по информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), количество магазинов и банкоматов, принимающих карты, сокращается, трансакции по ним отклоняются.

Представитель "Интуриста" Дарья Домостроева сомневается, что даже полная остановка поддержки карт "Мир" приведет к снижению турпотока, так как "россияне активно ездят в ОАЭ и Египет, где система вообще не поддерживается".


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Турция,  карты,  Мир,  ограничения


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