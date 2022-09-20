Турецкие банки ограничивают прием карт "Мир"

20 сентября. FINMARKET.RU - Ряд турецких банков прекратил принимать"Мир". Это произошло после резких заявлений США и Евросоюза, предостерегающих от работы с платежной системой, пишет "Коммерсант"

В платежной системе "Мир" отметили, что "зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема российских карт, их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций".

Опрошенные "Ъ" представители турбизнеса пока не наблюдают массовых проблем туристов с использованием карт "Мир". Вместе с тем, по информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), количество магазинов и банкоматов, принимающих карты, сокращается, трансакции по ним отклоняются.

Представитель "Интуриста" Дарья Домостроева сомневается, что даже полная остановка поддержки карт "Мир" приведет к снижению турпотока, так как "россияне активно ездят в ОАЭ и Египет, где система вообще не поддерживается".