К 2030 году доля экспортных отраслей в структуре ВВП РФ сократится

20 сентября. FINMARKET.RU - Правительство ожидает сокращения доли экспортных отраслей в структуреРоссии с 29,8% в 2021 г. до 22,6% в 2030 г., следует из материалов стратегической сессии по развитию экономики, которая прошла 30 августа в правительстве. Выпуск перераспределится в пользу обрабатывающих производств, ориентированных на внутренний рынок, - вклад этой сферы вырастет с 5,3 до 8%, - IT и науки (с 6,8 до 8,8%), строительства, ЖКХ и недвижимости (с 14,6 до 16,4%). Вдвое вырастет доля туризма, общественного питания и досуга - с 1,6 до 3,2%, пишут "Ведомости"

Такое изменение структуры ВВП будет возможно при условии реализации сценария развития экономики "ускоренная адаптация", следует из материалов.

Как поясняет источник, близкий к правительству, рост экономики будет обеспечен прежде всего за счет внутреннего спроса - инвестиционного и потребительского. Согласно материалам к стратегической сессии, в 2024 г. реальные денежные доходы населения покажут положительную динамику и увеличатся на 2,8% по отношению к 2021 г., в 2027 г. этот рост составит 11%, в 2030 г. - 20%.

В абсолютном выражении из-за изменения объема ВВП выпуск отраслей будет меняться с другим по сравнению с увеличением или уменьшением их доли темпом. Вклад туризма и досуга - сектора услуг - возрастет вдвое, с 1,6% до 3,2%. Но в абсолютном выражении объем отрасли увеличится более существенно. В то же время, хотя доля экспортно-ориентированных отраслей снизится на 7 п. п. до 22,6%, т. е. почти на четверть, объем выпуска этого сектора может сократиться менее существенно или даже остаться неизменным.

Как отмечает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, целевой рост экономики в 17% к 2030 г., на который власти рассчитывают в рамках сценария ускоренной адаптации, будет обеспечен преимущественно за счет внутреннего рынка при условии относительной стагнации внешнеэкономической деятельности.

Несмотря на то что Россия продолжает успешно налаживать торговые связи с дружественными странами, объем этой торговли не сможет расти такими же темпами, которые наблюдались до начала 2022 г., указывает он. А при росте ВВП на 2-3% ежегодно доля в нем стагнирующего экспорта будет естественным образом снижаться - перевес перейдет в сторону внутренней экономики, поясняет эксперт.

В таком случае будут требоваться структурная перестройка и, соответственно, усиленные вложения в науку, преимущественно в прикладные направления, связанные с внедрением разработок, инжинирингом, отмечает Широв, по этой же причине будет расти доля IT в российском ВВП.