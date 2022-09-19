Готовится законопроект, упорядочивающий доступ провайдеров в многоэтажки

19 сентября. FINMARKET.RU - Законопроект, упорядочивающий доступ провайдеров в, готовится в Госдуме к первому чтению.

Проект поправок в закон о связи был внесен в Госдуму около четырех лет назад, пишет "Российская газета" . Документом предполагается, что провайдер сможет потребовать от управляющей компании предоставления технических условий размещения сетей связи и доступа к общему имуществу для их прокладки. Если в течение нескольких дней ему не дадут такой возможности, в дело могут вмешаться органы госжилнадзора. Собственники, которых известят об обращении оператора связи, в течение трех месяцев смогут на общем собрании принять решение о запрете размещения или демонтаже сетей. Однако такое возможно, только если размещение не отвечает техническим нормативам и правилам либо требованиям в области защиты жизни и здоровья граждан. Взимать какую-либо плату с провайдера за предоставление техусловий, рассмотрение заявки, доступ к помещениям или оборудованию будет запрещено, он будет платить лишь за потребляемую оборудованием электроэнергию.

Недавно президент поручил ускорить рассмотрение этого законопроекта. На днях проект рассматривался на заседании Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, на заседании Госдумы его планируется рассмотреть уже этой осенью. "Монополиям интернет-провайдеров в жилых домах скоро придёт конец. Мы долго обсуждали изменения в закон о связи и пришли к общему знаменателю, - рассказал "РГ" председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. - Наш комитет предлагает изменения в закон, которые устанавливают новый порядок размещения в домах сетей и оборудования. Будет чётко и понятно. Если хотя бы у одного человека в доме будет заключен договор с провайдером, компания сможет протянуть свои сети и установить оборудование. Главное условие - всё должно быть сделано строго по стандарту, чтобы никаких висящих проводов и безразмерных шкафов не было. Отказать можно будет, только если для размещения нет технических условий, но объективно таких случаев будет совсем немного".

"Отрасль давно ждала правового урегулирования вопроса доступа, а также размещения оборудования линий связи в многоквартирных домах, - говорит вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков. - Это очень важное решение, реализация которого будет непосредственно влиять на экономику операторов связи". Недискриминационный доступ и бесплатное размещение оборудования, по его мнению, позволят создать более конкурентные условия на рынке, а это всегда в интересах конечных пользователей. Также это будет способствовать внедрению новых технологий, включая следующие поколения мобильной связи и Wi-Fi новых стандартов.

Между тем у экспертов сферы ЖКХ к законопроекту есть серьезные претензии: предлагаемый порядок, считают они, нарушает права жителей. Порядок с прокладкой интернет-кабелей давно пора навести, соглашаются все. Также нужно устранить монополию провайдеров - в некоторых домах управляющие компании допускают в дом лишь одного оператора, который завышает цены.