Структурная безработица может вырасти

19 сентября. FINMARKET.RU - Ситуация на рынке труда РФ остается стабильной, объявили в правительстве. Однако о некоторых деталях сейчас охотнее сообщают не в профильных ведомствах, а например, в Центробанке. Так, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предупредила о временном росте структурной безработицы. Пока в кабмине сообщают о четырех вакансиях на одного зарегистрированного безработного, в HeadHunter фиксируют пять резюме на вакансию. Структурнаякак раз и предполагает, что на рынке есть и вакансии, и кандидаты, но они не подходят друг другу, пишет "Независимая газета"

Численность зарегистрированных безработных по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников. На середину сентября это около 654 тыс. человек, следует из данных, которые привела в конце минувшей недели вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, снижается количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, а также число работников, находящихся в простое.

Также в правительстве отметили, что количество вакансий, размещенных на портале "Работа России", выросло до 2,5 млн. Это, судя по данным Голиковой, почти в четыре раза превышает число зарегистрированных безработных.

Хотя ситуация с вакансиями на рынке труда противоречива. Главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина рассказала, что сначала значение специально рассчитываемого hh.индекса (показатель конкуренции за рабочее место) одномоментно подскакивало до отметки шесть резюме на вакансию и даже больше. Затем в течение лета показатель сохранялся на уровне более пяти резюме на вакансию. А в первые две недели сентября он снизился ровно до пяти.

"Такое положение погранично: переход индекса ближе к четырем будет говорить о новом витке массового дефицита на рынке труда", - считает Данина. Причем, по ее словам, в основной массе регионов (за исключением двух столиц) индекс "уже перевалил за линию дефицита кадров". Хотя, конечно, конкурентная ситуация и дефицит людей по-разному выражены для разных профессиональных групп.

Так, судя по статистике рекрутинговой компании, в августе главными аутсайдерами по динамике вакансий стали страхование, госслужба и автомобильный бизнес - там фиксировалось существенное, примерно на 90, 80 и 70% соответственно, сокращение числа вакансий в годовом сопоставлении. Лидерами по увеличению числа вакансий стали такие профессиональные области, как "спортивные клубы, фитнес, салоны красоты", "строительство и недвижимость", "инсталляции и сервис" - увеличение в годовом сопоставлении на 38, 43 и 46% соответственно.

Но в отдельных сферах динамика вакансий и резюме может даже поразить на фоне того, что сейчас говорится про востребованность некоторых профессий. Так, в сфере "информационных технологий, интернета, телекома" количество резюме за январь-август в годовом сопоставлении увеличилось на 42%, а число вакансий за тот же период сократилось на 4%. За отдельно взятый август при годовом росте количества резюме на 60% число вакансий сократилось на 27%.