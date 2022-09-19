Экспорт морепродукта из РФ может осложниться

19 сентября. FINMARKET.RU - Российские добытчики крабов опасаются нового осложнения экспорта в условиях санкций. О новых рисках для экспорта живого камчатского краба рассказали источники "Коммерсанта" на рынке. По их словам, сезон активной добычи ресурса на Дальнем Востоке начался в сентябре, а основнойживого краба идет в Китай через таможенный пункт Краскино в Приморском крае. Но его пропускная способность ограниченна: в Краскино всего четыре линии контроля, а из-за изношенности инфраструктуры и постоянных ремонтов стабильно работает только одна, говорят собеседники издания.

По данным источников “Коммерсанта”, в июле очередь здесь достигала 110 машин, что соответствует пяти дням ожидания, а с началом активного экспорта пробка может растянуться до 150 грузовиков.

Кроме того, отмечают собеседники газеты, в этом сезоне отгрузки через пункт начнут краболовы Северного бассейна, которые столкнулись с проблемой сбыта после запрета поставок морепродуктов из РФ в США и ЕС в рамках санкций из-за военных действий на Украине.