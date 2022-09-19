- - ограничения международной мобильности граждан;
- - расширение перечня "недружественных" стран;
- - усиление вторичных санкций;
- - дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей;
- - расширение списка подсанкционных компаний и запрещенных к поставке товаров и технологий.
.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
19 сентября 2022 года 08:45
Правительство ожидает усиление санкционного давления
|0
Антон Новодережкин/ТАСС
19 сентября. FINMARKET.RU - Правительство ожидает, что санкционное давление будет усиливаться. Сценарии новых санкций обсуждались на стратегической сессии в правительстве под руководством премьер-министра Михаила Мишустина 30 августа, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник. В материалах к заседанию перечислено пять основных угроз новых ограничений для российской экономики. В перечень вошли следующие возможные санкции:
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, правительство, санкции
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.