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19 сентября 2022 года 08:45

Правительство ожидает усиление санкционного давления

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Антон Новодережкин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
19 сентября. FINMARKET.RU - Правительство ожидает, что санкционное давление будет усиливаться. Сценарии новых санкций обсуждались на стратегической сессии в правительстве под руководством премьер-министра Михаила Мишустина 30 августа, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник. В материалах к заседанию перечислено пять основных угроз новых ограничений для российской экономики. В перечень вошли следующие возможные санкции:

  • - ограничения международной мобильности граждан;

  • - расширение перечня "недружественных" стран;

  • - усиление вторичных санкций;

  • - дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей;

  • - расширение списка подсанкционных компаний и запрещенных к поставке товаров и технологий.

Представитель Минэкономразвития подтвердил, что на итоговой сессии "обсуждались как уже существующие, так и еще не реализовавшиеся риски, связанные с санкциями, в том числе упомянутые в запросе". Они были выявлены и сформированы в процессе промежуточных обсуждений с отраслевыми ведомствами, добавил он.

Как пояснил близкий к правительству источник, власти заранее оценивают риски, чтобы среагировать на санкции проактивно и минимизировать негативный эффект. Такие задачи решает в том числе новая социально-экономическая стратегия правительства, которая подразумевает в том числе реализацию "быстрых проектов", с коротким горизонтом исполнения, для того чтобы, например, оперативно заместить те или иные товары или компоненты, с которыми уже возникли или могут возникнуть сложности. В целом, по словам источника, все самые жесткие санкции против России уже были введены, поэтому от появления новых принципиально ситуация не поменяется.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  правительство,  санкции

 
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