Правительство ожидает усиление санкционного давления

19 сентября. FINMARKET.RU -ожидает, что санкционное давление будет усиливаться. Сценарии новых санкций обсуждались на стратегической сессии в правительстве под руководством премьер-министра Михаила Мишустина 30 августа, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник. В материалах к заседанию перечислено пять основных угроз новых ограничений для российской экономики. В перечень вошли следующие возможные санкции:

- ограничения международной мобильности граждан;

- расширение перечня "недружественных" стран;

- усиление вторичных санкций;

- дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей;

- расширение списка подсанкционных компаний и запрещенных к поставке товаров и технологий.

Представитель Минэкономразвития подтвердил, что на итоговой сессии "обсуждались как уже существующие, так и еще не реализовавшиеся риски, связанные с санкциями, в том числе упомянутые в запросе". Они были выявлены и сформированы в процессе промежуточных обсуждений с отраслевыми ведомствами, добавил он.

Как пояснил близкий к правительству источник, власти заранее оценивают риски, чтобы среагировать напроактивно и минимизировать негативный эффект. Такие задачи решает в том числе новая социально-экономическая стратегия правительства, которая подразумевает в том числе реализацию "быстрых проектов", с коротким горизонтом исполнения, для того чтобы, например, оперативно заместить те или иные товары или компоненты, с которыми уже возникли или могут возникнуть сложности. В целом, по словам источника, все самые жесткие санкции против России уже были введены, поэтому от появления новых принципиально ситуация не поменяется.