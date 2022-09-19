Растут объемы переводов россиян за рубеж

19 сентября. FINMARKET.RU - С весны этого года наблюдается рост объемов переводов без открытия счетов, рассказал "Известиям" предправления банка "Юнистрим" Каиржан Кудьяров. Если сравнивать объем исходящих переводов через систему в июле 2022-го с прошлогодним, то рост составил почти 400%, отметил он, не уточнив абсолютные цифры. По его словам, основными направлениями, как и прежде, остались Армения, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. А из непопулярных ранее можно отметить рост интереса к таким странам, например, как Сербия.

Средняя сумма переводов, которые в основном отправляются в рублях, за год увеличилась на 40%. Во многом рост произошел вследствие перераспределения клиентов от ушедших западных систем, возросшего объема мигрантов, а также ряда трудностей межбанковских переводов, объясняет Кудьяров.

За три месяца с момента запуска в середине июня трансграничных операций в нацвалютах дружественных стран клиенты совершили более 13 тыс. транзакций на 5,3 млрд рублей, сообщили в ВТБ. Это в десятки раз больше показателей по этим направлениям за аналогичный период 2021 года, подчеркнули там, добавив, что наибольшая доля переводов приходится на Белоруссию. Так же сейчасможно отправить в Азербайджан, Армению и Казахстан, рассказали в банке: физлица открывают текущий счет в национальных денежных единицах, пополняют его и переводят средства через приложение банка или в офисе.

В этом году трансграничныев мобильном приложении выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, рассказали и в Почта Банке, уточнив, что речь идет об общих показателях без разделения стран. Наибольший рост демонстрирует сервис переводов на карты зарубежных банков, отметили там: сейчас переводы с "пластика" на "пластик" составляют 85-90% всех операций за рубеж.

Эксперты видят причины изменения показателей в релокации ряда специалистов за границу, поддержке проживающих там близких и расширении географии приема карт "Мир". Кроме того, трафик через межбанковские системы переводов растет и из-за отключения ряда кредитных организаций от SWIFT.