Почему сокращается ипотека по госпрограммам

16 сентября. FINMARKET.RU - Банки наращивают выдачи ипотеки по госпрограммам, но доля выданных по таким программам новых кредитов постепенно снижается, пишет "Коммерсант"

Как следует из расчетов АО "Дом.РФ", в августе доля льготной ипотеки составила 32% от всех выданных за месяц ипотечных кредитов. Она снижается с майских 48%.

Начиная с апреля льготныезначительно потеряли свое влияние на ежемесячную выдачу ипотеки, потому что многие банки устроили "гонку субсидированных программ", отдельных от государственных и, как правило, реализуемых совместно с застройщиками, где декларируемые процентные ставки составляют около 1% и ниже, отмечает главный эксперт "Русипотеки" Сергей Гордейко.

Другая причина снижения доли льготных программ, говорит Гордейко, в том, что доля покупающих квартиры в инвестиционных целях значительно упала.