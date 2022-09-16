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16 сентября 2022 года 09:30
Почему сокращается ипотека по госпрограммам
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Юрий Смитюк/ТАСС
16 сентября. FINMARKET.RU - Банки наращивают выдачи ипотеки по госпрограммам, но доля выданных по таким программам новых кредитов постепенно снижается, пишет "Коммерсант". Как следует из расчетов АО "Дом.РФ", в августе доля льготной ипотеки составила 32% от всех выданных за месяц ипотечных кредитов. Она снижается с майских 48%. Начиная с апреля льготные госпрограммы значительно потеряли свое влияние на ежемесячную выдачу ипотеки, потому что многие банки устроили "гонку субсидированных программ", отдельных от государственных и, как правило, реализуемых совместно с застройщиками, где декларируемые процентные ставки составляют около 1% и ниже, отмечает главный эксперт "Русипотеки" Сергей Гордейко. Другая причина снижения доли льготных программ, говорит Гордейко, в том, что доля покупающих квартиры в инвестиционных целях значительно упала.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ипотека, выдача, госпрограммы
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