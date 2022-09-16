Число банкоматов в РФ сократилось более чем на 6 тыс.

16 сентября. FINMARKET.RU - За 2-й квартал 2022 года число банкоматов в России уменьшилось на 6,2 тыс. - до 181,2 тыс. штук, следует из статистики ЦБ, с которой ознакомились "Известия" . Это наиболее резкоес начала 2016 года. Тогда за 1-й квартал численность парка устройств самообслуживания снизилось на 8,5 тыс. штук - до 205 тыс. В другие периоды в этом промежутке показатель варьировался в среднем на 1-3 тыс. машин за квартал - динамика была то положительной, то отрицательной.

Как заявили "Известиям" в ЦБ, кредитные организации управляют своей банкоматной сетью с учетом издержек на ее поддержание, а также развития безналичных операций. В Банке России отметили, что тенденция к сокращению парка АТМ наблюдается на протяжении последних 8 лет. Это связано с популяризацией безналичных операций, а также с развитием дистанционных каналов обслуживания клиентов, в том числе мобильных приложений, полагают в регуляторе.

"Дополнительным фактором, ускорившим этот процесс, стал отказ населения от использования наличных денег во время пандемии COVID-19. Тенденция сохранилась и в постпандемийный период - на фоне масштабного развертывания СБП, роста со стороны банков предложения высокотехнологичных и удобных дистанционных сервисов, а также развития сети POS-терминалов в торговых точках", - рассказали в ЦБ.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил газете, что порядка двух третей АТМ, которые используются в кредитных организациях, приходится на модели западных производителей, которые ушли с российского рынка.

Вместе с тем, по его словам, сокращение числа банкоматов за 2-й квартал 2022-го составляет в процентном соотношении лишь 3,5%.

В крупнейших банках сказали, что не испытывают дефицита машин для выдачи наличных, а западную технику планируется заменять устройствами из Китая и Южной Кореи. Аналогом для россиян, которым необходимо получить кэш, может стать выдача наличных на кассах магазинов.