К 2030 году карты "Мир" будут принимать 35 стран

16 сентября. FINMARKET.RU - Банк России планирует расширить географию использования карт российской платежной системы "Мир" до 20 стран к 2025 г. и до 35 - к 2030 г., следует из совместной презентации регулятора и Минфина, которая была представлена на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве, пишут "Ведомости"

Сейчас, согласно данным на сайте платежной системы, карты "Мир" принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии и Абхазии.

По данным, на 1 июля количество выпущенных в России банковских карт выросло до 374,3 млн с 347,1 млн на 1 апреля.

Планы ЦБ по расширению числа стран, принимающих карты платежной системы "Мир", вполне реальны, считает ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Евгений Романов. В первую очередь перечень может дополниться популярными туристическими направлениями Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока, ожидает он. Взаимный интерес приема карт "Мир" в этих странах объясняется желанием восстановить или увеличить поток туристов из России в условиях блокировки карт западных платежных систем, сохранив тем самым возможность расчета платежной картой в отеле, кафе или торговой точке, пояснил эксперт.

Сейчас ведутся переговоры по использованию карт "Мир" в таких странах, как Куба, Таиланд, Египет, ОАЭ, Мьянма, Венесуэла, Иран, Индонезия, Бахрейн, КНР, Индия, Шри-Ланка, Азербайджан, Кипр, Нигерия, указал Романов. При этом сроки подготовки к реальному приему российского пластика могут доходить до года, добавил эксперт.

Как считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян, расширение географии приема будет зависеть, во-первых, от доверия к рублю как к валюте, волатильность которой не будет превышать мировых резервных валют или по крайней мере национальных валют тех стран, которые согласятся принимать карты "Мир". Во-вторых, от санкционного давления на, которые принимают или планируют принимать карты российской платежной системы.