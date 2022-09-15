Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за август 2022 года.
Ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа по итогам августа 2022, при этом показатели лидеров снизились по сравнению с июлем.
Сбербанк по-прежнему занимает первое место, по сравнению с июлем его упоминаемость снизилась на 8,8% - до 45 240 публикаций, показатель Индекса заметности - на 11,7%, охват аудитории - на 2,1%. Банк ВТБ сохранил вторую позицию в медиарейтингах, его упоминаемость снизилась на 5% (22 515 упоминаний), Индекс заметности - на 1,7%, охваты - на 18%. Третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности занял банк ФК "Открытие", по показателю охватов - Газпромбанк.
В августе наиболее заметным событием в медиаполе Сбербанка стал раздел активов совместного предприятия с VK - O2O. VK получил сервис по доставке еды Delivery Club, а Сбер - все остальные активы СП, в том числе каршеринг "Ситидрайв" и сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат". Впоследствии VK передала Delivery Club "Яндексу", получив взамен "Дзен" и "Яндекс.Новости". В VK и "Яндексе" тему не комментировали, Сбербанк также не ответил на запрос СМИ.
Большой резонанс в медиа также имели новости, связанные с работой мобильного приложения Сбербанка. Так, в середине августа в App Store появился агрегатор банковских приложений для российских пользователей, а также приложения "СБОЛ" и "Инвестор" являвшиеся копиями оригинальных "Сбербанк Онлайн" и "СберИнвестора". Однако спустя неделю стало известно, что все приложения российских подсанкционных банков были удалены из App Store.
Также в августе Сбербанк увеличил максимальную сумму потребительского кредита на любые цели в 10 раз - с 3 млн рублей до 30. В банке уточнили, что срок кредита составляет от трех месяцев до пяти лет, процентная ставка - от 4,9% годовых в первый месяц при наличии годовой подписки "СберПрайм+". Предельная сумма, не требующая подтверждения дохода, тоже увеличилась - решение в этом случае принимается банком по каждому клиенту индивидуально. Кроме того, в августе Сбербанк существенно уменьшил первоначальные взносы по ипотеке: для самозанятых - с 30 до 15% от стоимости жилья, на индивидуальное жилищное строительство - с 30 до 20%.
ВТБ в начале августа обнародовал статистику по потребительским кредитам: в июле 2022 года клиенты банка оформили кредитов наличными на общую сумму в 60 млрд рублей, это на треть лучше показателя июня. Всего за январь - июль ВТБ предоставил клиентам почти 540 тыс. кредитов наличными на сумму 310 млрд рублей. Наибольшая доля в продажах июля пришлась на ипотеку - порядка 15,5 тыс. сделок на 79 млрд руб.
Большой резонанс в СМИ имело возобновление программы рефинансирования потребительских кредитов в ВТБ. С 1 августа заемщики могут объединять до 6 любых кредитов по годовой ставке от 5,4%. Благодаря этой программе россияне, получившие заемные средства в период высоких ставок, могут существенно снизить свою долговую нагрузку.
Более миллиона клиентов ВТБ привязали карту "Мир" к платежному сервису Mir Pay, который позволяет оплачивать покупки в торговых точках с помощью смартфона. В июле на токенизированные операции пришлось 11% оборота по картам "Мир" ВТБ, в то время как год назад оплачивали покупки смартфонами лишь 6% держателей национальных карт, выпущенных банком. По итогам семи месяцев доля выросла к прошлому году еще более значительно - почти в 4 раза.
Значимым событием в медиаполе банка ФК "Открытие" стал запуск накопительного счета в юанях. Открыть "Копилку" клиенты могут через конвертацию в китайскую валюту из долларов США или евро. Счет в юанях не имеет ограничений по минимальному остатку, также без ограничений можно пополнять счет в любое время.
В августе ФК "Открытие" также снизил ставки по двум льготным ипотечным программам. Новая ставка по "IT-ипотеке" - 4,5 годовых. Оформить ипотеку могут специалисты аккредитованных в России IT-компаний в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Ставка по "Дальневосточной ипотеке" снижена до 1,3% годовых. Ипотеку могут теперь получить работники медицинских и образовательных учреждений, которые работают на территории Дальневосточного федерального округа как минимум пять лет.
Другим заметным событием в инфополе ФК "Открытие" стал запуск программы "Финансирование склада запчастей". Инновационный для авторынка продукт предполагает кредитование текущих потребностей дистрибьюторов для формирования склада автозапчастей. Размер кредитного лимита начинается от 10 млн руб. и не ограничен, кредитование осуществляется на срок до двух лет.
Главное информационное событие в медиаполе Газпромбанка связано с работой нефтегазового проекта "Сахалин-2". Новый оператор - российская компания Sakhalin Energy Investment - выдвинула требование покупателям из Японии и Южной Кореи оплачивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) через Газпромбанк.
Также большой резонанс в СМИ имела остановка Украиной транзита нефти по южной ветке трубопровода "Дружба". Госкомпания "Укртранснафта" прекратила прокачку в связи с отсутствием поступления денежных средств за указанные услуги. Позже стало известно, что переведенные средства были возвращены на счет Газпромбанка, обслуживающего платежи, из-за вступления в силу очередного пакета антироссийских санкций.
|
|Название
|Упоминания в СМИ, август
|Упоминания в СМИ, июль
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|45 240
|649 603
|-8,8
|2
|ВТБ
|22 515
|23 709
|-5,0
|3
|ФК Открытие
|10 837
|11 917
|-9,1
|4
|Россельхозбанк
|9 357
|7 503
|24,7
|5
|Газпромбанк
|7 848
|8 657
|-9,3
|6
|Тинькофф Банк
|6 959
|7 261
|-4,2
|7
|Промсвязьбанк
|6 884
|7 109
|-3,2
|8
|Альфа-Банк
|5 690
|6 674
|-14,7
|9
|Совкомбанк
|3 251
|4 034
|-19,4
|10
|Московский Кредитный Банк
|3 070
|3 200
|-4,1
|11
|МТС Банк
|2 871
|3 025
|-5,1
|12
|Райффайзенбанк
|2 520
|2 381
|5,8
|13
|Банк УРАЛСИБ
|2 372
|2 408
|-1,5
|14
|Почти банк
|2 295
|1 905
|20,5
|15
|Росбанк
|2 147
|3 735
|-42,5
|16
|Банк ЗЕНИТ
|2 147
|2 209
|-2,8
|17
|Банк ДОМ.РФ
|2 030
|2 337
|-13,1
|18
|ХКФ Банк
|1 566
|1 412
|10,9
|19
|Новикомбанк
|1 517
|2 054
|-26,1
|20
|Росгосстрах Банк
|1 279
|1 065
|20,1
|21
|РНКБ Банк
|1 193
|1 294
|-7,8
|22
|Ак Барк Банк
|1 089
|1 207
|-9,8
|23
|ОТП Банк
|1 083
|389
|178,4
|24
|Банк Санкт-Петербург
|1 077
|1 160
|-7,2
|25
|Банк Русский Стандарт
|938
|1 056
|-11,2
|26
|Ренессанс Кредит
|908
|950
|-4,4
|27
|Абсолют Банк
|870
|822
|5,8
|28
|Примсоцбанк
|857
|368
|132,9
|29
|Ситибанк
|832
|523
|59,1
|30
|Банк Левобережный
|813
|707
|15,0
|31
|Экспобанк
|7162/td>
|877
|-13,1
|32
|МСП Банк
|700
|626
|11,8
|33
|Банк ТРАСТ
|656
|738
|-11,1
|34
|КБ "Центр-инвест"
|628
|531
|18,3
|35
|УБРиР
|579
|994
|-41,8
|36
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|536
|641
|-16,4
|37
|Банк Синара
|519
|769
|-32,5
|38
|Челиндбанк
|394
|398
|-1,0
|39
|Алмазэргиэнбанк
|382
|288
|32,6
|40
|Генбанк
|360
|311
|15,8
|41
|ТКБ Банк
|338
|488
|-30,7
|42
|"АБ "Россия"
|331
|523
|-36,7
|43
|Банк Аверс
|329
|11
|2890,9
|44
|ЮниКредит Банк
|310
|718
|-56,8
|45
|СМП Банк
|288
|384
|-25,0
|46
|Банк "Кубань Кредит"
|271
|350
|-22,6
|47
|"Локо-Банк"
|264
|384
|-31,3
|48
|Севергазбанк
|228
|257
|-11,3
|49
|Фора-Банк
|228
|176
|29,5
|50
|Кредит Европа Банк
|226
|189
|19,6
|
|Название
|Индекс заметности, август
|Индекс заметности, июль
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|6 270 588
|7 100 431
|-11,7
|2
|ВТБ
|3 007 176
|3 059 568
|-1,7
|3
|ФК "Открытие"
|1 554 875
|1 819 904
|-14,6
|4
|Промсвязьбанк
|1 120 321
|828 466
|35,2
|5
|Россельхозбанк
|1 030 108
|852 430
|20,8
|6
|Тинькофф Банк
|1 010 433
|802 305
|25,9
|7
|Газпромбанк
|778 994
|955 792
|-18,5
|8
|Альфа-Банк
|595 642
|740 008
|-19,5
|9
|Банк УРАЛСИБ
|448 683
|380 161
|18,0
|10
|Райффайзенбанк
|386 305
|303 986
|27,1
|11
|Банк ДОМ.РФ
|331 422
|358 754
|-7,6
|12
|Совкомбанк
|325 217
|416 015
|-21,8
|13
|Росгосстрах Банк
|240 641
|172 410
|39,66
|14
|РНКБ Банк
|236 915
|229 936
|3,0
|15
|Банк Санкт-Петербург
|220 743
|195 953
|12,7
|16
|Московский Кредитный Банк
|209 459
|243 269
|-13,9
|17
|Росбанк
|196 704
|399 096
|-50,7
|18
|Ситибанк
|191 231
|96 431
|98,3
|19
|Банк ТРАСТ
|172 272
|199 901
|-13,8
|20
|ХКФ Банк
|171 076
|133 230
|28,4
|21
|МТС Банк
|168 454
|250 113
|-32,6
|22
|Почта Банк
|149 836
|128 823
|16,3
|23
|Ак Барс Банк
|127 724
|158 969
|-19,7
|24
|Банк ЗЕНИТ
|115 887
|104 619
|10,8
|25
|МСП Банк
|105 304
|100 173
|5,1
|26
|Банк Русский Стандарт
|92 012
|126 303
|-27,1
|27
|Новикомбанк
|90 239
|106 299
|-15,1
|28
|Экспобанк
|74 190
|228 053
|-67,5
|29
|Ренессанс Кредит
|65 742
|46 778
|40,5
|30
|ОТП Банк
|65 388
|9 483
|589,5
|31
|Абсолют Банк"
|64 575
|59 349
|8,8
|32
|УБРиР
|60 279
|83 002
|-27,4
|33
|КБ "Центр-Инвест"
|53 889
|71 845
|-25,0
|34
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|46 870
|56 084
|-16,4
|35
|Банк Синара
|38 091
|60 216
|-36,7
|36
|АБ "Россия"
|36 822
|34 302
|7,3
|37
|ТКБ Банк
|29 491
|64 948
|-54,6
|38
|Челиндбанк
|28 610
|44 415
|-35,6
|39
|РН Банк
|28 155
|4 155
|577,6
|40
|Банк "Кубань Кредит"
|26 1112
|23 738
|10,0
|41
|ЮниКредит Банк
|24 387
|138 058
|-82,3
|42
|"Локо-Банк"
|22 449
|19 566
|14,7
|43
|Примсоцбанк
|21 891
|21 620
|1,3
|44
|Росэксимбанк
|21 547
|3 616
|495,9
|45
|Челябинвестбанк
|18 109
|12 351
|46,6
|46
|Банк Левобережный
|17 687
|15 321
|15,4
|47
|СЭБ Банк
|17 364
|19 952
|-13,0
|48
|Инвестторгбанк
|16 358
|8 203
|99,4
|49
|Кредит Европа Банк
|16 315
|12 186
|33,9
|50
|Банк Аверс
|15 560
|663
|2246,9
|
|Название
|Охват аудитории, август
|Охват аудитории, июль
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|199 708 102
|203 944 522
|-2,1
|2
|ВТБ
|125 798 077
|153 459 307
|-18,0
|3
|Газпромбанк
|87 626 973
|116 480 358
|-24,8
|4
|Тинькофф Банк
|84 127 484
|105 524 740
|-20,3
|5
|ФК "Открытие"
|80 849 300
|98 395 179
|-17,8
|6
|Россельхозбанк
|72 521 107
|61 551 710
|17,8
|7
|Альфа-Банк
|68 956 592
|91 014 097
|-24,2
|8
|Промсвязьбанк
|67 976 787
|133 820 208
|-49,2
|9
|Совкомбанк
|57 894 079
|101 548 198
|-43,0
|10
|Райффайзенбанк
|56 675 987
|66 554 419
|-14,8
|11
|Московский Кредитный Банк
|53 232 646
|60 951 654
|-12,7
|12
|Почти банк
|50 556 197
|55 253 455
|-8,5
|13
|Банк ЗЕНИТ
|48 041 136
|31 553 057
|52,3
|14
|Росбанк
|43 693 031
|62 942 448
|-30,6
|15
|РНКБ Банк
|42 476 971
|33 269 901
|27,7
|16
|Банк ДОМ.РФ
|40 089 783
|46 626 911
|-19,2
|17
|МТС Банк
|39 800 399
|52 398 882
|-24,0
|18
|ОТП Банк
|37 355 694
|4 802 615
|677,8
|19
|Ситибанк
|36 966 260
|35 350 058
|4,6
|20
|ХКФ Банк
|36 107 001
|39 793 726
|-9,3
|21
|Ренессанс Кредит
|36 065 641
|33 480 587
|7,7
|22
|Росгосстрах Банк
|35 872 200
|25 333 432
|41,6
|23
|Новикомбанк
|31 316 583
|75 805 559
|-58,7
|24
|Банк УРАЛСИБ
|29 080 760
|41 762 911
|-30,4
|25
|АБ "Россия"
|27 261 646
|18 044 680
|51,1
|26
|Банк ТРАСТ
|24 698 660
|27 182 840
|-9,1
|27
|Абсолют Банк
|24 292 291
|36 703 600
|-33,8
|28
|МСП Банк
|23 267 314
|16 468 902
|41,3
|29
|Банк Санкт-Петербург
|19 674 166
|34 934 005
|-43,7
|30
|Банк Русский Стандарт
|16 953 110
|31 582 668
|-46,3
|31
|Экспобанк
|16 873 379
|40 848 344
|-58,7
|32
|Сетелем Банк
|14 407 140
|1 395 841
|932,1
|33
|Ак Барс Банк
|14 130 576
|38 044 687
|-62,9
|34
|УБРиР
|13 286 767
|34 118 966
|-61,1
|35
|СМП Банк
|13 286 009
|8 782 949
|51,3
|36
|ЮниКредит Банк
|12 713 131
|44 424 801
|-71,4
|37
|ТКБ Банк
|10 772 966
|26 934 605
|-60,0
|38
|Банк Синара
|9 424 954
|23 936 347
|-60,6
|39
|МИнБанк
|7 729 551
|22 007 596
|-64,9
|40
|"Локо-Банк"
|7 273 022
|5 850 382
|24,3
|41
|Росэксимбанк
|7 239 770
|5 818 324
|24,4
|42
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|6 881 184
|17 532 824
|-60,8
|43
|БКС Банк
|6 512 797
|2 537 143
|156,7
|44
|Примсоцбанк
|5 952 075
|6 410 899
|-7,2
|45
|Инвестторгбанк
|5 116 015
|6 124 282
|-16,5
|46
|"Сургутнефтегазбанк"
|4 891 183
|1 432 437
|241,5
|47
|Нордеа Банк
|4 875 674
|1 729 575
|181,9
|48
|Банк "Кубань Кредит"
|4 781 652
|1 228 337
|289,3
|49
|КБ "Центр-инвест"
|4 641 272
|5 369 077
|-13,6
|50
|Кредит Европа Банк
|4 354 196
|3 463 912
|25,7
Главные темы публикаций:
- 1. ЦБ определил приоритеты на ближайшее время, представив их в документе для общественного обсуждения "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях".
- 2. Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2023 года.
- 3. Интервью главы департамента информационной безопасности Банк России Вадима Уварова агентству РИА Новости.
- 4. ЦБ представил очередной доклад о денежно-кредитной политике: базовый сценарий предполагает возобновление бюджетного правила с 2023 года.
- 5. Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки до 5-6% в 2025 году.
- 6. В App Store появился агрегатор банковских приложений для российских пользователей от компании "Открытые IТ-решения".
- 7. Citigroup объявила о поэтапном сворачивании розничного банковского бизнеса в России, а также бизнеса по работе с малыми и средними предприятиями.
- 8. Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского Кросна-банка.
- 9. Правительство сделало бессрочной программу сельской ипотеки со ставкой до 3%.
- 10. Минэкономразвития РФ% в льготной программе кредитования МСП под 3-4,5% годовых примут участие 47 банков.
СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ
- общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.
Индекс заметности
- специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории
- среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
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