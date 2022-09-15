Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за август 2022 года.

Ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа по итогам августа 2022, при этом показатели лидеров снизились по сравнению с июлем.

Сбербанк по-прежнему занимает первое место, по сравнению с июлем его упоминаемость снизилась на 8,8% - до 45 240 публикаций, показатель Индекса заметности - на 11,7%, охват аудитории - на 2,1%. Банк ВТБ сохранил вторую позицию в медиарейтингах, его упоминаемость снизилась на 5% (22 515 упоминаний), Индекс заметности - на 1,7%, охваты - на 18%. Третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности занял банк ФК "Открытие", по показателю охватов - Газпромбанк.

В августе наиболее заметным событием в медиаполе Сбербанка стал раздел активов совместного предприятия с VK - O2O. VK получил сервис по доставке еды Delivery Club, а Сбер - все остальные активы СП, в том числе каршеринг "Ситидрайв" и сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат". Впоследствии VK передала Delivery Club "Яндексу", получив взамен "Дзен" и "Яндекс.Новости". В VK и "Яндексе" тему не комментировали, Сбербанк также не ответил на запрос СМИ.

Большой резонанс в медиа также имели новости, связанные с работой мобильного приложения Сбербанка. Так, в середине августа в App Store появился агрегатор банковских приложений для российских пользователей, а также приложения "СБОЛ" и "Инвестор" являвшиеся копиями оригинальных "Сбербанк Онлайн" и "СберИнвестора". Однако спустя неделю стало известно, что все приложения российских подсанкционных банков были удалены из App Store.

Также в августе Сбербанк увеличил максимальную сумму потребительского кредита на любые цели в 10 раз - с 3 млн рублей до 30. В банке уточнили, что срок кредита составляет от трех месяцев до пяти лет, процентная ставка - от 4,9% годовых в первый месяц при наличии годовой подписки "СберПрайм+". Предельная сумма, не требующая подтверждения дохода, тоже увеличилась - решение в этом случае принимается банком по каждому клиенту индивидуально. Кроме того, в августе Сбербанк существенно уменьшил первоначальные взносы по ипотеке: для самозанятых - с 30 до 15% от стоимости жилья, на индивидуальное жилищное строительство - с 30 до 20%.

ВТБ в начале августа обнародовал статистику по потребительским кредитам: в июле 2022 года клиенты банка оформили кредитов наличными на общую сумму в 60 млрд рублей, это на треть лучше показателя июня. Всего за январь - июль ВТБ предоставил клиентам почти 540 тыс. кредитов наличными на сумму 310 млрд рублей. Наибольшая доля в продажах июля пришлась на ипотеку - порядка 15,5 тыс. сделок на 79 млрд руб.

Большой резонанс в СМИ имело возобновление программы рефинансирования потребительских кредитов в ВТБ. С 1 августа заемщики могут объединять до 6 любых кредитов по годовой ставке от 5,4%. Благодаря этой программе россияне, получившие заемные средства в период высоких ставок, могут существенно снизить свою долговую нагрузку.

Более миллиона клиентов ВТБ привязали карту "Мир" к платежному сервису Mir Pay, который позволяет оплачивать покупки в торговых точках с помощью смартфона. В июле на токенизированные операции пришлось 11% оборота по картам "Мир" ВТБ, в то время как год назад оплачивали покупки смартфонами лишь 6% держателей национальных карт, выпущенных банком. По итогам семи месяцев доля выросла к прошлому году еще более значительно - почти в 4 раза.

Значимым событием в медиаполе банка ФК "Открытие" стал запуск накопительного счета в юанях. Открыть "Копилку" клиенты могут через конвертацию в китайскую валюту из долларов США или евро. Счет в юанях не имеет ограничений по минимальному остатку, также без ограничений можно пополнять счет в любое время.

В августе ФК "Открытие" также снизил ставки по двум льготным ипотечным программам. Новая ставка по "IT-ипотеке" - 4,5 годовых. Оформить ипотеку могут специалисты аккредитованных в России IT-компаний в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Ставка по "Дальневосточной ипотеке" снижена до 1,3% годовых. Ипотеку могут теперь получить работники медицинских и образовательных учреждений, которые работают на территории Дальневосточного федерального округа как минимум пять лет.

Другим заметным событием в инфополе ФК "Открытие" стал запуск программы "Финансирование склада запчастей". Инновационный для авторынка продукт предполагает кредитование текущих потребностей дистрибьюторов для формирования склада автозапчастей. Размер кредитного лимита начинается от 10 млн руб. и не ограничен, кредитование осуществляется на срок до двух лет.

Главное информационное событие в медиаполе Газпромбанка связано с работой нефтегазового проекта "Сахалин-2". Новый оператор - российская компания Sakhalin Energy Investment - выдвинула требование покупателям из Японии и Южной Кореи оплачивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) через Газпромбанк.

Также большой резонанс в СМИ имела остановка Украиной транзита нефти по южной ветке трубопровода "Дружба". Госкомпания "Укртранснафта" прекратила прокачку в связи с отсутствием поступления денежных средств за указанные услуги. Позже стало известно, что переведенные средства были возвращены на счет Газпромбанка, обслуживающего платежи, из-за вступления в силу очередного пакета антироссийских санкций.

Название Упоминания в СМИ, август Упоминания в СМИ, июль Изменение, % 1 Сбербанк 45 240 649 603 -8,8 2 ВТБ 22 515 23 709 -5,0 3 ФК Открытие 10 837 11 917 -9,1 4 Россельхозбанк 9 357 7 503 24,7 5 Газпромбанк 7 848 8 657 -9,3 6 Тинькофф Банк 6 959 7 261 -4,2 7 Промсвязьбанк 6 884 7 109 -3,2 8 Альфа-Банк 5 690 6 674 -14,7 9 Совкомбанк 3 251 4 034 -19,4 10 Московский Кредитный Банк 3 070 3 200 -4,1 11 МТС Банк 2 871 3 025 -5,1 12 Райффайзенбанк 2 520 2 381 5,8 13 Банк УРАЛСИБ 2 372 2 408 -1,5 14 Почти банк 2 295 1 905 20,5 15 Росбанк 2 147 3 735 -42,5 16 Банк ЗЕНИТ 2 147 2 209 -2,8 17 Банк ДОМ.РФ 2 030 2 337 -13,1 18 ХКФ Банк 1 566 1 412 10,9 19 Новикомбанк 1 517 2 054 -26,1 20 Росгосстрах Банк 1 279 1 065 20,1 21 РНКБ Банк 1 193 1 294 -7,8 22 Ак Барк Банк 1 089 1 207 -9,8 23 ОТП Банк 1 083 389 178,4 24 Банк Санкт-Петербург 1 077 1 160 -7,2 25 Банк Русский Стандарт 938 1 056 -11,2 26 Ренессанс Кредит 908 950 -4,4 27 Абсолют Банк 870 822 5,8 28 Примсоцбанк 857 368 132,9 29 Ситибанк 832 523 59,1 30 Банк Левобережный 813 707 15,0 31 Экспобанк 7162/td> 877 -13,1 32 МСП Банк 700 626 11,8 33 Банк ТРАСТ 656 738 -11,1 34 КБ "Центр-инвест" 628 531 18,3 35 УБРиР 579 994 -41,8 36 Азиатско-Тихоокеанский Банк 536 641 -16,4 37 Банк Синара 519 769 -32,5 38 Челиндбанк 394 398 -1,0 39 Алмазэргиэнбанк 382 288 32,6 40 Генбанк 360 311 15,8 41 ТКБ Банк 338 488 -30,7 42 "АБ "Россия" 331 523 -36,7 43 Банк Аверс 329 11 2890,9 44 ЮниКредит Банк 310 718 -56,8 45 СМП Банк 288 384 -25,0 46 Банк "Кубань Кредит" 271 350 -22,6 47 "Локо-Банк" 264 384 -31,3 48 Севергазбанк 228 257 -11,3 49 Фора-Банк 228 176 29,5 50 Кредит Европа Банк 226 189 19,6

Название Индекс заметности, август Индекс заметности, июль Изменение, % 1 Сбербанк 6 270 588 7 100 431 -11,7 2 ВТБ 3 007 176 3 059 568 -1,7 3 ФК "Открытие" 1 554 875 1 819 904 -14,6 4 Промсвязьбанк 1 120 321 828 466 35,2 5 Россельхозбанк 1 030 108 852 430 20,8 6 Тинькофф Банк 1 010 433 802 305 25,9 7 Газпромбанк 778 994 955 792 -18,5 8 Альфа-Банк 595 642 740 008 -19,5 9 Банк УРАЛСИБ 448 683 380 161 18,0 10 Райффайзенбанк 386 305 303 986 27,1 11 Банк ДОМ.РФ 331 422 358 754 -7,6 12 Совкомбанк 325 217 416 015 -21,8 13 Росгосстрах Банк 240 641 172 410 39,66 14 РНКБ Банк 236 915 229 936 3,0 15 Банк Санкт-Петербург 220 743 195 953 12,7 16 Московский Кредитный Банк 209 459 243 269 -13,9 17 Росбанк 196 704 399 096 -50,7 18 Ситибанк 191 231 96 431 98,3 19 Банк ТРАСТ 172 272 199 901 -13,8 20 ХКФ Банк 171 076 133 230 28,4 21 МТС Банк 168 454 250 113 -32,6 22 Почта Банк 149 836 128 823 16,3 23 Ак Барс Банк 127 724 158 969 -19,7 24 Банк ЗЕНИТ 115 887 104 619 10,8 25 МСП Банк 105 304 100 173 5,1 26 Банк Русский Стандарт 92 012 126 303 -27,1 27 Новикомбанк 90 239 106 299 -15,1 28 Экспобанк 74 190 228 053 -67,5 29 Ренессанс Кредит 65 742 46 778 40,5 30 ОТП Банк 65 388 9 483 589,5 31 Абсолют Банк" 64 575 59 349 8,8 32 УБРиР 60 279 83 002 -27,4 33 КБ "Центр-Инвест" 53 889 71 845 -25,0 34 Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 870 56 084 -16,4 35 Банк Синара 38 091 60 216 -36,7 36 АБ "Россия" 36 822 34 302 7,3 37 ТКБ Банк 29 491 64 948 -54,6 38 Челиндбанк 28 610 44 415 -35,6 39 РН Банк 28 155 4 155 577,6 40 Банк "Кубань Кредит" 26 1112 23 738 10,0 41 ЮниКредит Банк 24 387 138 058 -82,3 42 "Локо-Банк" 22 449 19 566 14,7 43 Примсоцбанк 21 891 21 620 1,3 44 Росэксимбанк 21 547 3 616 495,9 45 Челябинвестбанк 18 109 12 351 46,6 46 Банк Левобережный 17 687 15 321 15,4 47 СЭБ Банк 17 364 19 952 -13,0 48 Инвестторгбанк 16 358 8 203 99,4 49 Кредит Европа Банк 16 315 12 186 33,9 50 Банк Аверс 15 560 663 2246,9

Название Охват аудитории, август Охват аудитории, июль Изменение, % 1 Сбербанк 199 708 102 203 944 522 -2,1 2 ВТБ 125 798 077 153 459 307 -18,0 3 Газпромбанк 87 626 973 116 480 358 -24,8 4 Тинькофф Банк 84 127 484 105 524 740 -20,3 5 ФК "Открытие" 80 849 300 98 395 179 -17,8 6 Россельхозбанк 72 521 107 61 551 710 17,8 7 Альфа-Банк 68 956 592 91 014 097 -24,2 8 Промсвязьбанк 67 976 787 133 820 208 -49,2 9 Совкомбанк 57 894 079 101 548 198 -43,0 10 Райффайзенбанк 56 675 987 66 554 419 -14,8 11 Московский Кредитный Банк 53 232 646 60 951 654 -12,7 12 Почти банк 50 556 197 55 253 455 -8,5 13 Банк ЗЕНИТ 48 041 136 31 553 057 52,3 14 Росбанк 43 693 031 62 942 448 -30,6 15 РНКБ Банк 42 476 971 33 269 901 27,7 16 Банк ДОМ.РФ 40 089 783 46 626 911 -19,2 17 МТС Банк 39 800 399 52 398 882 -24,0 18 ОТП Банк 37 355 694 4 802 615 677,8 19 Ситибанк 36 966 260 35 350 058 4,6 20 ХКФ Банк 36 107 001 39 793 726 -9,3 21 Ренессанс Кредит 36 065 641 33 480 587 7,7 22 Росгосстрах Банк 35 872 200 25 333 432 41,6 23 Новикомбанк 31 316 583 75 805 559 -58,7 24 Банк УРАЛСИБ 29 080 760 41 762 911 -30,4 25 АБ "Россия" 27 261 646 18 044 680 51,1 26 Банк ТРАСТ 24 698 660 27 182 840 -9,1 27 Абсолют Банк 24 292 291 36 703 600 -33,8 28 МСП Банк 23 267 314 16 468 902 41,3 29 Банк Санкт-Петербург 19 674 166 34 934 005 -43,7 30 Банк Русский Стандарт 16 953 110 31 582 668 -46,3 31 Экспобанк 16 873 379 40 848 344 -58,7 32 Сетелем Банк 14 407 140 1 395 841 932,1 33 Ак Барс Банк 14 130 576 38 044 687 -62,9 34 УБРиР 13 286 767 34 118 966 -61,1 35 СМП Банк 13 286 009 8 782 949 51,3 36 ЮниКредит Банк 12 713 131 44 424 801 -71,4 37 ТКБ Банк 10 772 966 26 934 605 -60,0 38 Банк Синара 9 424 954 23 936 347 -60,6 39 МИнБанк 7 729 551 22 007 596 -64,9 40 "Локо-Банк" 7 273 022 5 850 382 24,3 41 Росэксимбанк 7 239 770 5 818 324 24,4 42 Азиатско-Тихоокеанский Банк 6 881 184 17 532 824 -60,8 43 БКС Банк 6 512 797 2 537 143 156,7 44 Примсоцбанк 5 952 075 6 410 899 -7,2 45 Инвестторгбанк 5 116 015 6 124 282 -16,5 46 "Сургутнефтегазбанк" 4 891 183 1 432 437 241,5 47 Нордеа Банк 4 875 674 1 729 575 181,9 48 Банк "Кубань Кредит" 4 781 652 1 228 337 289,3 49 КБ "Центр-инвест" 4 641 272 5 369 077 -13,6 50 Кредит Европа Банк 4 354 196 3 463 912 25,7

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