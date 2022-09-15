Застройщики переделывают офисы в апартаменты

15 сентября. FINMARKET.RU - Застройщики притормаживаютофисов, а уже возводимые бизнес-центры склонны переделывать в апартаменты, пишет "Российская газета" . Спрос на офисы сейчас очень умеренный, о восстановлении его на уровень прошлого года речи не идет, говорит руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Активны государственные и окологосударственные структуры, а также компании, сменившие форму собственности с иностранной на российскую. Помимо них ключевой спрос в ближайшее время будет со стороны крупных российских корпораций сегмента "телеком, медиа, технологии", считает руководитель управления маркетинга и аналитики ASTERUS Денис Бобков.

Крупные компании в основном приостанавливают деятельность по покупке новых площадок и строительству бизнес-центров на неопределенный срок, отмечает коммерческий директор Glincom Кристина Дудко. При этом малый бизнес рассматривает текущую ситуацию как область возможности для развития бизнеса. Поэтому появился тренд на покупку небольших офисов (до 150 кв. м) с качественным ремонтом в концептуальных офисных пространствах среди конечных приобретателей - представителей таких развивающихся сфер, как логистика, фэшн-индустрия и т.д.

Застройщики, у кого уже подходит срок ввода здания в эксплуатацию, активно переводят проекты в апартаментные комплексы или размышляют о таком переводе, говорит директор по развитию и консалтингу KEY Capital Эвелина Ишметова. Либо ищут варианты создания коворкингового пространства.

В нынешнем и следующем году сроки ввода строящихся офисных объектов будут переноситься, говорит Бобков. От значительной доли проектов, запланированных на 2024 год, застройщики, вероятно, будут отказываться. В 2025 году предложение преимущественно будет увеличиваться за счет достраивания офисов, ранее заявленных на 2022-2023 годы.