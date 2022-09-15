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15 сентября 2022 года 09:21
Госсектору разрешили закупать серверы на зарубежных чипах
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DPA/ТАСС
15 сентября. FINMARKET.RU - Премьер Михаил Мишустин 13 сентября утвердил поправки к постановлению правительства №719. Они разработаны Минпромторгом и вводят понятие "балльной системы" для вычислительной техники, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. В текущей редакции постановление №719 определяет критерии признания "отечественности" оборудования, включая наличие российского процессора в СХД и серверах, а также проведение на территории страны ряда технологических операций. Соответствие этим критериям позволяет производителям оборудования включать его в реестр российского оборудования Минпромторга и получать преференции, в том числе на рынке госзаказа в рамках правила "второй лишний" (госзаказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику). Минпромторг уже два года обсуждает с отраслью введение балльной системы определения "отечественности" техники (она предполагает, что за каждую технологическую операцию при производстве компания получает баллы, при наборе достаточного числа которых оборудование включается в реестр), а также отмену требования об обязательном наличии российского процессора в технике для признания ее российской. Госсектору в текущих условиях остро необходима техника, а российских процессоров на всех может просто не хватить, объясняют участники рынка.
Опубликовано Финмаркет
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