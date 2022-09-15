Выручка среднего и крупного бизнеса выросла на 19%

15 сентября. FINMARKET.RU -российских крупных и средних предприятий с марта по июнь 2022 года, , несмотря на санкции, увеличилась в годовом выражении на 19%, до 77,8 трлн рублей, подсчитали в FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "Известий" ). Наибольший прирост произошел в нефтегазовом секторе - 59%. Несырьевые отрасли показали увеличение выручки на 10,6%, что меньше годовой инфляции в России в июне (15,9%). При этом по сравнению с мартом-июнем 2021 года темпы наращивания выручки замедлились: в прошлом году показатель увеличился на 42,9%. Эксперты объясняют замедление темпов роста эффектом высокой базы 2021-го после ковида и локдаунов.

Наибольший прирост выручки среднего и крупного бизнеса в марте-июне 2022 года произошел в Санкт-Петербурге - на 140%, до 9,3 трлн рублей.

На втором месте оказалась Кемеровская область, гденарастил выручку на 54,4%, до 1,9 трлн рублей. Драйверами выступили угледобывающая отрасль (+428,8 млрд рублей) и торговля твердым топливом (+105 млрд рублей). При этом значительные потери понесли торговцы вторсырьем и ломом (-39,9 млрд рублей), а также держатели складов (-24,9 млрд рублей).

Также в пятерку регионов-лидеров по росту выручки вошли Якутия (+53,3%), Ямало-Ненецкий автономный округ (+51,8%) и Бурятия (+48,9%). В этих субъектах основное увеличение пришлось на добычу нефти, угля, природного газа, а также производство транспортных средств и оборудования для авиации, железной дороги.

Лидером по росту выручки стала добыча полезных ископаемых. Показатель увеличился на 43,3%, до 10,9 трлн рублей. На это повлияло удорожание углеводородов, указывается в исследовании. На втором месте по росту выручки сфера оптовой и розничной торговли - общие обороты по отрасли выросли на 21,3%, до 27,9 трлн рублей. На третьем месте предприятия строительной отрасли, которые за санкционный период смогли увеличить денежные поступления на 20,3%, до 1,6 трлн.

Лишь в двух отраслях за март-июнь произошло падение выручки - у гостинично-ресторанного бизнеса обороты снизились на 5,6%, до 268,5 млрд рублей, а в сфере культуры, спорта и развлечений выручка уменьшилась на 9,4%, до 137,2 млрд рублей.