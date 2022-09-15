Ведомствам предложат урезать утвержденные траты на 2023 год на 10%

15 сентября. FINMARKET.RU - Минфин сообщил ведомствам о сокращении на 10% так называемых незащищенных расходов бюджета на 2023 год, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Такое решение не означает, что траты следующего года окажутся меньше, чем предполагалось в законе о бюджете на действующую трехлетку. В общей сложностивырастут - как в номинальном, так и в реальном выражении, заверили оба источника, близкие к кабинету министров. Кроме этого,по защищенными статьям - пенсии, пособия, выплаты бюджетникам, медицина, - "разумеется, не планируется", заявил один из собеседников "Ведомостей". Другой источник, близкий к администрации президента, сообщил, что обсуждалась сумма расходов в 27 трлн руб.

Доведенные до главных распорядителей бюджетных средств ассигнования - это база для расчета нового бюджетного цикла, где должны быть учтены приоритетные направления поддержки экономики в условиях санкционного давления, напомнил представитель Минфина. "Проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку пока формируется, параметры еще не утверждены. При этом важно отметить, что он будет учитывать все расходы на обозначенные задачи президента, а также на нормативные обязательства, например оплату труда и начисление на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов", - подчеркнул собеседник.

Источник, близкий к Минобороны, а также собеседник в одной из крупных оборонно-промышленных компаний сообщили, что о сокращении финансирования гособоронзаказа в сравнении с 2022 г. речи не идет. По словам источника, близкого к Минобороны, расходы на денежное содержание военнослужащих вырастут, поэтому и общие расходы на оборону должны в 2023 г. увеличиться.

В августе на заседании рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на следующие три года министерства и ведомства просили увеличить расходы на 5 трлн руб. ежегодно, сообщал ранее представитель Минфина. Проект бюджета на 2023-2025 гг. формируется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей, отмечал тогда же министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводила пресс-служба. "Перед страной стоят новые задачи, и нам надо ориентировать бюджетную политику на выполнение этих приоритетов. С одной стороны, нужно не нарушить макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности. С другой стороны, выполнить все взятые обязательства и обеспечить выполнение намеченных целей в экономике и в социальной сфере", - указывал он.