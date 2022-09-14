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14 сентября 2022 года 10:30

Россияне судятся с банками из-за невыдачи валюты со счетов

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ZUMA/TACC
ZUMA/TACC
14 сентября. FINMARKET.RU - Россияне судятся с банками из-за отказов или несвоевременной выдачи долларов и евро с валютных вкладов. Свидетельства о таких исках "Известия" обнаружили на профильных форумах.

Между тем в ряде крупных банков "Известиям" заявила, что никаких проблем с выдачей наличной валюты вкладчикам нет.

"В Банк России поступают жалобы граждан, связанные с проблемами при получении валюты со счетов и вкладов. Больше всего их было в марте - более 2 тыс., когда вступили в силу ограничения на их снятие и одновременно значительное число граждан обратились в банки с запросом о получении своих средств. Тогда из поступивших претензий треть была обоснованной. Не все банки оказались в равной степени готовы сразу выдать клиентам такой объем наличной валюты", - заявили "Известиям" в ЦБ.

Регулятор отслеживает ситуацию, активно взаимодействует с банками, разбирая обращения клиентов по таким вопросам, и в случае необходимости принимает меры надзорного реагирования, рассказали в Банке России. Благодаря этому число жалоб уже в апреле снизилось более чем в 7 раз и летом не превышало нескольких десятков в месяц, подытожили там, не уточнив общее количество обращений физлиц с марта по август т.г.

В этот период в аппарат финомбудсмена поступило более 130 писем граждан по вопросам возврата денег с валютных депозитов, около 40% из них приняты к рассмотрению, отметили там. Решения в пользу физлиц принимались из-за нарушений организациями сроков выдачи средств либо ненадлежащего следования порядку операций с валютой. Примерно в половине случаев банки исполнили решения службы финомбудсмена, в остальных - обжаловали их в суде.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  банки,  клиенты,  валюта,  выдача,  проблемы

 
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