.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
14 сентября 2022 года 10:33
Банкам рекомендовали полнее раскрывать условия кешбэка
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
14 сентября. FINMARKET.RU - Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направили кредитным организациям совместное письмо, в котором рекомендуют раскрывать полную информацию по программам кешбэка, говорится в сообщении регулятора. Сейчас банки зачастую делают акцент на размере кешбэка, но не всегда полностью доводят до потенциальных клиентов информацию об ограничениях. Например, о максимальном размере кешбэка за определенный период, максимальной и минимальной сумме покупки, с которой он будет начислен, отмечает ЦБ. "Банкам следует раскрывать как привлекательные условия, так и ограничения по программам кешбэка в сопоставимом формате, чтобы у потребителей не было неоправданных ожиданий. У граждан должна быть возможность беспрепятственно и без дополнительных усилий ознакомиться с документами, которые содержат полную информацию по кешбэку", - сказано в сообщении регулятора. При этом клиенты не должны совершать дополнительные действия, в частности, переходить по ссылкам, говорится в сообщении ФАС. Введение клиентов в заблуждение условиями бонусных программ может считаться недобросовестной практикой и рассматриваться как нарушение законов о защите конкуренции и о рекламе, подчеркивает ЦБ.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.