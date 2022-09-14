За счет новых пошлин на удобрения власти хотят собрать около 100 млрд руб.

14 сентября. FINMARKET.RU - Правительстворассматривает возможность введения экспортных пошлин на все виды удобрений, сообщила газета "Коммерсантъ". По сведениям источников газеты, решение практически принято, сейчас обсуждается конкретная ставка.

Собеседники "Ъ" говорят, что в целом с химической отрасли планируется собрать около 105 млрд руб. в год. Решение о введении вывозной пошлины будет оформлено как постановление правительства сроком действия на полгода, чтобы избежать согласования вопроса в рамках ЕАЭС. Расчеты ведутся исходя из курса 60 руб. за доллар.

Источники газеты отмечают, что рассматривается вариант установления единой ставки для всех видов удобрений.