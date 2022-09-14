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14 сентября 2022 года 09:45
Банки не спешат внедрять сервис "СБПэй"
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Юрий Смитюк/ТАСС
14 сентября. FINMARKET.RU - Срок подключения сервиса "СБПэй" для всех банков с универсальной лицензией прошел почти два с половиной месяца назад, но далеко не все даже системно значимые кредитные организации предоставили его клиентам, пишет "Коммерсантъ". По подсчетам “Ъ”, приложение работает более чем у 150 банков. ЦБ больше не готов мириться с такой ситуацией и обещает применить к нарушителям "надзорные меры". Эксперты считают, что банкам оплата через СБП менее выгодна, чем классический эквайринг, особенно после снятия ограничения на комиссии. Поэтому они предпочитают заплатить штраф, чем тратиться на внедрение приложения, которое может снизить объем карточных платежей, пишет "Ъ".
Опубликовано Финмаркет
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