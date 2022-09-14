В Госдуме предложили ввести запрет на выдачу онлайн-кредитов

14 сентября. FINMARKET.RU - В Госдуме предложили ввестина выдачу кредитов и займов гражданам без личного присутствия в финансовой организации. Процедуру предлагают усложнить для борьбы с мошенничеством, пишут

Запрет на выдачу кредитов и займов населению без личного присутствия гражданина в финансовой организации, если отсутствует юридически оформленная доверенность, предложил ввести депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он указал на то, что такой возможностью часто пользуются мошенники. А потому нужно изменить существующую правовую базу, регулирующую выдачу кредитов и займов населению.

Опрошенные "Известиями" эксперты отнеслись к инициативе неоднозначно. В соответствии с правилами банковского обслуживания онлайн-кредиты имеют точно такой же юридический статус, как и выданные в отделениях. То есть действующее законодательство не содержит каких-либо запретов или ограничений ни для банков, ни для МФО на выдачу займов гражданам путем использования различных веб-сервисов.

Как отмечают эксперты, онлайн-кредиты серьезно поддержали сферу банковского кредитования. По данным ЦБ, портфель потребкредитов в банках за первые 6 месяцев 2022 года сократился на 2%, тогда как в МФО, наоборот, вырос на 20%.

Сами кредитные организации уверяют: выдача займовдаже более безопасна, чем в отделении банка. За этим стоят мощные инструменты аналитики и самые современные технологии, а кредитные продукты, оформленные онлайн, ничем не отличаются от полученных в офисе. Как и в случае с покупками в интернете, действуют всё те же гарантии, условия и обязательства как для заемщика, так и для кредитора.

Но с другой стороны, расширение выдачи онлайн-займов неизбежно открыло путь для различных злоупотреблений и мошенничества. Так, если паспортные данные утекли в Сеть, этим могут воспользоваться третьи лица и оформить кредит онлайн без ведома потерпевшего.

Если кредит был получен на имя другого человека путем мошеннических действий, единственный способ его не возвращать - оспорить кредитный договор в суде.

Тем не менее, по мнению юристов и игроков отрасли, законодательно корректировать эту сферу можно лишь после широкого обсуждения с ее участниками. В противном случае это может откатить рынок на 10 лет назад.

Одной из действенных мер противодействия мошенникам при выдаче онлайн-кредитов эксперты называют биометрическую идентификацию.