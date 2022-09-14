.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
14 сентября 2022 года 09:52
В Госдуме предложили ввести запрет на выдачу онлайн-кредитов
|0
Александр Алпаткин/ТАСС
14 сентября. FINMARKET.RU - В Госдуме предложили ввести запрет на выдачу кредитов и займов гражданам без личного присутствия в финансовой организации. Процедуру предлагают усложнить для борьбы с мошенничеством, пишут "Известия". Запрет на выдачу кредитов и займов населению без личного присутствия гражданина в финансовой организации, если отсутствует юридически оформленная доверенность, предложил ввести депутат Госдумы Виталий Милонов. Он указал на то, что такой возможностью часто пользуются мошенники. А потому нужно изменить существующую правовую базу, регулирующую выдачу кредитов и займов населению. Опрошенные "Известиями" эксперты отнеслись к инициативе неоднозначно. В соответствии с правилами банковского обслуживания онлайн-кредиты имеют точно такой же юридический статус, как и выданные в отделениях. То есть действующее законодательство не содержит каких-либо запретов или ограничений ни для банков, ни для МФО на выдачу займов гражданам путем использования различных веб-сервисов. Как отмечают эксперты, онлайн-кредиты серьезно поддержали сферу банковского кредитования. По данным ЦБ, портфель потребкредитов в банках за первые 6 месяцев 2022 года сократился на 2%, тогда как в МФО, наоборот, вырос на 20%. Сами кредитные организации уверяют: выдача займов онлайн даже более безопасна, чем в отделении банка. За этим стоят мощные инструменты аналитики и самые современные технологии, а кредитные продукты, оформленные онлайн, ничем не отличаются от полученных в офисе. Как и в случае с покупками в интернете, действуют всё те же гарантии, условия и обязательства как для заемщика, так и для кредитора. Но с другой стороны, расширение выдачи онлайн-займов неизбежно открыло путь для различных злоупотреблений и мошенничества. Так, если паспортные данные утекли в Сеть, этим могут воспользоваться третьи лица и оформить кредит онлайн без ведома потерпевшего. Если кредит был получен на имя другого человека путем мошеннических действий, единственный способ его не возвращать - оспорить кредитный договор в суде. Тем не менее, по мнению юристов и игроков отрасли, законодательно корректировать эту сферу можно лишь после широкого обсуждения с ее участниками. В противном случае это может откатить рынок на 10 лет назад. Одной из действенных мер противодействия мошенникам при выдаче онлайн-кредитов эксперты называют биометрическую идентификацию.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, кредиты, онлайн, предложение, запрет
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.