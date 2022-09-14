Банкам из дружественных стран могут разрешить открывать филиалы в РФ

14 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФпредложил разрешить иностранным банкам открывать российские. Такая мера вошла в перечень инициатив по развитию финансового рынка, совместная презентация регулятора и Минфина была представлена на стратегической сессии в правительстве. Но открыть свои филиалы смогут лишь организации из дружественных стран, уточняется в презентации, пишут "Ведомости"

По итогам стратегической сессии глава правительства Михаил Мишустин поручил российским финансовым властям упростить доступ иностранных эмитентов и инвесторов на российский финрынок, расширить область применения цифровых валют, разработать механизмы дополнительного стимулирования долгосрочных сбережений населения, говорится в пресс-релизе правительства. Минфин при участии ЦБ актуализирует Стратегию развития финансового рынка России до 2030 г. - документ должен быть доработан с учетом поручений президента и сложившейся геополитической ситуации.

Понятие "филиал иностранного банка" было исключено из законов по указу № 29-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", подписанному президентом России в марте 2013 г. Это означало фактический запрет нафилиалов иностранных банков в России.

Введение запрета на создание филиалов зарубежных банков было оправданной мерой, отметил замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко. А в нынешних условиях санкционных ограничений филиалы банков из дружественных стран могли бы помочь в организации расчетов в нацвалютах по внешнеторговым операциям и привлечении инвестиций в экономику России, отмечает эксперт.

Регуляторные риски относительно банков из дружественных стран невелики, так как уровни их процентных ставок и норм резервирования не сильно отличаются от российских, добавил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Запрет на открытие филиалов иностранных банков в России - это результат переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО), но с учетом нынешней ситуации снятие ограничений возможно, напомнил гендиректор АКРА Михаил Сухов. На данный момент потенциальные проблемы по линии ВТО выглядят символическими, поскольку банки "недружественных" стран вряд ли захотят заявить, что их дискриминируют, полагает он.

Как считает Сухов, возможность открывать филиалы может сильно помочь повышению активности банков из дружественных стран.