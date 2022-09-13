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13 сентября 2022 года 09:21
Надзор за переселением граждан из аварийного жилья усилят
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Сергей Карпухин/ТАСС
13 сентября. FINMARKET.RU - Прокуратура вплотную занялась решением проблем, связанных с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, пишет "Коммерсант". Учитывая, что в новых квартирах нуждаются порядка 1,2 млн граждан РФ, генпрокурор Игорь Краснов издал указание, которым обязал своих подчиненных активно участвовать в данных процессах, защищая как нуждающихся в улучшении жилья, так и тех, кто его строит. На каждый случай неисполнения должностными лицами своих обязанностей, повлекший существенное нарушение прав граждан, интересов общества или государства, как считает Краснов, прокуроры должны реагировать проверками, по результатам которых инициировать «уголовно-процессуальную» оценку действий или бездействия чиновников. Последним теперь грозят уголовные дела о халатности, а инициатором их предписано выступать прокурорам. Предписано прокурорам и устранение административных барьеров, препятствующих деятельности застройщиков, вовлеченных в процесс возведения нового жилья для переселения граждан из аварийных помещений. Надзор в случае необходимости в том числе должен помогать бизнесменам в получении разрешений на строительство.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, жилье, переселение, надзор
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