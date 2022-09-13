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13 сентября 2022 года 08:31
Международные сделки с криптовалютами могут начаться в 2023 году
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Петр Ковалев/ТАСС
13 сентября. FINMARKET.RU - Международные сделки с криптовалютами могут запустить уже в следующем году, рассказал "Известиям" директор департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков. Законопроект Минфина о легализации криптовалют был внесен в правительство еще в феврале. По словам Чебескова, в документе содержится пункт о трансграничных сделках с цифровыми активами. Там указано, что криптовалюта может быть признана имуществом, таким образом операции с ней станут бартерными. При этом Чебесков не исключил, что для международных расчетов в криптовалюте могут быть разработаны отдельные законопроекты. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с "Известиями" заверил, что готов выступить инициатором законодательных актов о международных расчетах в криптовалюте. По его словам, бизнес сам будет выбирать, в каком именно цифровом активе вести торговлю: биткоине, эфириуме или любом другом. "Нужно дать возможность нашей инфраструктуре участвовать в этом процессе, создать ее и регулировать. Надо, чтобы вход на крипторынок был именно через нашу инфраструктуру под жестким контролем регулятора. У нас нет сейчас криптоинфраструктуры. Но те же СПБ биржа и Московская биржа технологически уже готовы", - сказал Аксаков. Как рассказали изданию в Минэкономразвития, ведомство совместно с Минфином и Центробанком прорабатывает вопрос использования цифровых валют для трансграничных расчетов по внешнеторговым сделкам. В Минэкономразвития поддерживают такой подход, так как в перспективе это может помочь снизить санкционное давление в том числе на малые и средние предприятия, которые испытывают трудности при проведении платежей. При этом данный способ может быть только дополнительным, добавили в министерстве. В пресс-службе ЦБ "Известиям" подтвердили, что вопрос трансграничных сделок с цифровыми активами прорабатывается. Однако там подчеркнули, что не идет речи о легализации криптовалюты как платежного средства на территории России, а также о легализации криптобирж и криптообменников внутри страны. "Известия" направили запрос в топ-50 крупнейших компаний в РФ об их готовности торговать за цифровые валюты. Глава ФНС Даниил Егоров сообщил газете, что вопрос налогообложения международных сделок с криптой обсуждается.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, криптовалюты, сделки
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