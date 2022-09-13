Международные сделки с криптовалютами могут начаться в 2023 году

13 сентября. FINMARKET.RU - Международныес криптовалютами могут запустить уже в следующем году, рассказал "Известиям" директор департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков.

Законопроект Минфина о легализации криптовалют был внесен в правительство еще в феврале. По словам Чебескова, в документе содержится пункт о трансграничных сделках с цифровыми активами. Там указано, что криптовалюта может быть признана имуществом, таким образом операции с ней станут бартерными. При этом Чебесков не исключил, что для международных расчетов в криптовалюте могут быть разработаны отдельные законопроекты.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с "Известиями" заверил, что готов выступить инициатором законодательных актов о международных расчетах в криптовалюте. По его словам, бизнес сам будет выбирать, в каком именно цифровом активе вести торговлю: биткоине, эфириуме или любом другом.

"Нужно дать возможность нашей инфраструктуре участвовать в этом процессе, создать ее и регулировать. Надо, чтобы вход на крипторынок был именно через нашу инфраструктуру под жестким контролем регулятора. У нас нет сейчас криптоинфраструктуры. Но те же СПБ биржа и Московская биржа технологически уже готовы", - сказал Аксаков.

Как рассказали изданию в Минэкономразвития, ведомство совместно с Минфином и Центробанком прорабатывает вопрос использования цифровых валют для трансграничных расчетов по внешнеторговым сделкам. В Минэкономразвития поддерживают такой подход, так как в перспективе это может помочь снизить санкционное давление в том числе на малые и средние предприятия, которые испытывают трудности при проведении платежей. При этом данный способ может быть только дополнительным, добавили в министерстве.

В пресс-службе ЦБ "Известиям" подтвердили, что вопрос трансграничных сделок с цифровыми активами прорабатывается. Однако там подчеркнули, что не идет речи о легализациикак платежного средства на территории России, а также о легализации криптобирж и криптообменников внутри страны. "Известия" направили запрос в топ-50 крупнейших компаний в РФ об их готовности торговать за цифровые валюты.

Глава ФНС Даниил Егоров сообщил газете, что вопрос налогообложения международных сделок с криптой обсуждается.