Долю расчетов в рублях к 2025 году правительство планирует нарастить до 40%

13 сентября. FINMARKET.RU - Правительство планирует увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. - с прошлогодних 19,5% до 40%. Такой прогноз включен в материалы к итоговой стратегической сессии, которая прошла с участием премьер-министра России Михаила Мишустина 30 августа, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ. Использование нацвалют нейтральных по отношению к России стран должно будет вырасти почти в 13 раз с 1,6 до 20%. Таким образом, предполагается, что 60% внешней торговли будет вестись в отличных от долларов и евро валютах.

Представитель правительства переадресовал запрос в Минэкономразвития. В пресс-службе министерства подтвердили информацию. "Мы предполагаем, что доля расчетов в нацвалютах из года в год будет увеличиваться. Так, в 2021 г. было 19,5%, во втором полугодии 2022 г. прогнозируется 20%, в 2023 г. – 25%", – добавил он.

По данным Банка России, в 2021 г. больше всего платежей за экспорт проводилось в долларах (54,5%) и евро (29,7%), доля рубля составляла 14,3%, иных валют - 1,5%.за импорт тоже проводились преимущественно за доллары (35,8%) и евро (30,4%), при этом доля рубля составляла 27,9%, иных валют - 5,9%.

Увеличению доли расчетов в национальных валютах будет способствовать развитие инфраструктуры, независимой от западных финансовых центров, считают в Минэке. Это в том числе развитие в дружественных странах системы передачи финансовых сообщений ЦБ (СПФС), сети взаимных корреспондентских счетов между российскими и иностранными банками в нацвалютах, формирование механизмов двустороннего и многостороннего клиринга расчетов. Кроме того, в числе мер - расширение географии приема карт платежной системы "Мир" в странах, популярных у россиян для туристических поездок и сезонного проживания, добавил представитель Минэка. Такжебудет расширять перечень торгуемых валютных пар на Московской межбанковской валютной бирже и увеличивать их ликвидность, формировать систему национальных биржевых индикаторов на российские товарно-сырьевые ресурсы, а также расширять признание в дружественных странах страховых полисов российских компаний.

Со странами ЕАЭС уже сейчас доля расчетов в нацвалютах составляет более 75%, добавил представитель Минэка. В ЕАЭС входит Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В конце августа на Евразийском межправсовете страны - члены ЕАЭС одобрили рекомендации по дальнейшему расширению использования национальных валют во взаимной торговле.

На прогнозирование доходов бюджета и налогов переход на расчеты в нацвалютах во внешней торговле не окажет влияния, говорил "Ведомостям" на Московском финансовом форуме замминистра финансов Владимир Колычев, отвечая на соответствующий вопрос.