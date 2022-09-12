В России появились первичные апартаменты в подвалах

12 сентября. FINMARKET.RU - В Москве на первичном рынке впервые в истории появились апартаменты в подвалах, на цокольных и антресольных этажах. Об этом " Известиям " рассказали участники рынка недвижимости. Студии в подвальной части здания, в некоторых случаях без окон или на антресольных этажах предлагается приобрести по цене от 1,43 млн рублей. Площадь такого жилья варьируется от 11,8 до 33,2 кв. м. Так, появились предложения еще более экстремальные, чем микростудии. Но вряд ли тренд найдет широкое распространение, говорят эксперты.

"На рынке продолжается оптимизация предложения с целью снижения стоимости апартаментов в экономичном сегменте, чтобы привлечь максимум покупателей", — сказала управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. По ее мнению, студии в подвальных помещениях будут пользоваться большим спросом у инвесторов для сдачи в аренду. Вероятно, оно будет самым доступным по цене в Москве, считает она. Впрочем, эксперт не исключила, что найдутся и клиенты, которые приобретут такие апартаменты в качестве временного жилья для себя.

В Москве подобные варианты жилья были и будут появляться: в городе есть много бывших промышленных и административных зданий, которые теперь не используются по назначению, но их собственники пытаются любым образом вовлечь их в оборот, сказал "Известиям" руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков.

В Level Group считают, что проекты с подвальными апартаментами могут появляться на рынке время от времени преимущественно в крупных городах, где зафиксированы высокие цены на