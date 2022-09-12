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12 сентября 2022 года 10:15
Осень проверит безработицу на устойчивость
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
12 сентября. FINMARKET.RU - Уровень зарегистрированной безработицы в РФ на начало сентября остается рекордно низким — число официальных безработных сейчас составляет 665 тыс. человек, что не превышает 0,9% от количества всех занятых (уровень безработицы по методике МОТ — 3,9%), пишет "Коммерсантъ". Также вопреки некоторым прежним прогнозам снижается число работников в простое и занятых неполный рабочий день. Однако, пишет "Ъ", единого мнения о том, сохранится ли эта ситуация на российском рынке труда в течение осени, у специалистов нет. Минэкономики ранее прогнозировало, что по итогам 2022 года уровень безработицы в стране может оказаться выше текущего почти на один процентный пункт (4,8%). Ожидать роста числа потерявших работу, как заявлял глава ведомства Максим Решетников, можно уже с начала этой осени. С этим прогнозом в целом согласны в ЦМАКП, однако, по оценке ведущего эксперта этого центра Игоря Полякова, рост числа уволенных будет заметен скорее в конце года — если с российского рынка труда продолжат уходить иностранные предприятия, а оставшиеся организации будут сокращать производство. Схожим образом ситуацию оценивали и в ЦСР.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, безраюотица
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