Осень проверит безработицу на устойчивость

12 сентября. FINMARKET.RU - Уровень зарегистрированной безработицы вна начало сентября остается рекордно низким — число официальных безработных сейчас составляет 665 тыс. человек, что не превышает 0,9% от количества всех занятых (уровень безработицы по методике МОТ — 3,9%), пишет "Коммерсантъ". Также вопреки некоторым прежним прогнозам снижается число работников в простое и занятых неполный рабочий день.

Однако, пишет "Ъ", единого мнения о том, сохранится ли эта ситуация на российском рынке труда в течение осени, у специалистов нет. Минэкономики ранее прогнозировало, что по итогам 2022 года уровень безработицы в стране может оказаться выше текущего почти на один процентный пункт (4,8%). Ожидать роста числа потерявших работу, как заявлял глава ведомства Максим Решетников, можно уже с начала этой осени.

С этим прогнозом в целом согласны в ЦМАКП, однако, по оценке ведущего эксперта этого центра Игоря Полякова, рост числа уволенных будет заметен скорее в конце года — если с российского рынка труда продолжат уходить иностранные предприятия, а оставшиеся организации будут сокращать производство. Схожим образом ситуацию оценивали и в ЦСР.