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12 сентября 2022 года 09:46
С июня по август летний отдых в регионах РФ провели около 25 млн туристов
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
12 сентября. FINMARKET.RU - Общее число отдохнувших с июня по август в российских регионах туристов составило 25 млн, это больше, чем в 2021 году и в допандемийном 2019, сообщила сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова. "С мая по август в стране отдохнули около 25 млн человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные. Падение спроса в Крыму - 19% относительно 2021 года, а в Краснодарском крае показатели турпотока даже превысили прошлогодние на несколько процентов", - написала она в своем телеграм-канале. Глава Ростуризма добавила, что среди направлений для экскурсионных городских поездок лидировали Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, исторические города Золотого кольца и Русского Севера. "Почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе", - подчеркнула она. По информации Ростуризма, продажи туров на осень выросли в 2-3 раза благодаря программе туристического кешбэка. Осенний этап программы кешбэка прошел с 25 августа по 10 сентября, правительство выделило на него 10 млрд рублей. Окончательные итоги программы будут подведены позднее, но по состоянию на 6 сентября россияне приобрели туров и проживания в отелях на 7 млрд рублей, кешбэк составил 1,5 млрд. По информации туроператоров, среди республик Северного Кавказа лидером по росту интереса туристов прошедшим летом стал Дагестан. Турпоток туда вырос не менее, чем на 30%.
Опубликовано Финмаркет
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