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12 сентября 2022 года 09:20
Россиянам без суда спишут более 3,7 млрд рублей
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Владимир Гердо/ТАСС
12 сентября. FINMARKET.RU - За два года работы процедуры внесудебного банкротства россиянам спишут долги на 3,7 млрд рублей, пишут "Известия", ссылающиеся на первого замминистра экономического развития Илью Торосова. За это время упрощенной схемой банкротства воспользовались 10,6 тыс. человек из желающих 22,5 тыс. А доля отказов сократилась почти вдвое, составив менее 40%. Нынешняя нестабильная экономическая ситуация может пошатнуть финансовое положение россиян, считают эксперты. По их мнению, эффект в виде ощутимого роста числа банкротов среди граждан может проявиться в середине 2023-го. Механизмом избавления от долгов без суда за два года с момента его запуска — 1 сентября 2020 года — воспользовались 10,6 тыс. человек, рассказал «Известиям» первый замглавы Минэка Илья Торосов. Как уточнили "Известиям" в "Федресурсе", в МФЦ за период с 1 сентября 2020-го по 30 августа этого года поступило 22,5 тыс. заявок на внесудебное банкротство, из них по 11,9 тыс. обращениям физлиц было отказано. Причины по-прежнему заключаются в несоответствии установленным критериям, отметили в Минэке. Например, отказывают из-за размера долга от 50 до 500 тыс. рублей или отсутствия на руках оконченного исполнительного производства. То есть доказательства того, что приставы не нашли у физлица имущества, которое можно было бы обратить на взыскание долга.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, население, долги.списание.
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