ЦСР предлагает ввести отдельное регулирование для NFT

12 сентября. FINMARKET.RU - Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает ввести особоеневзаимозаменяемых токенов (NFT), а также специальное регулирование лиц, обеспечивающих синхронность и непротиворечивость перехода токенизированных вещных прав и записей в блокчейне, в котором соответствующие права учитываются, пишут "Ведомости", ссылающиеся на доклад центра "Виртуальные активы: NFT и виртуальные предметы в компьютерных играх и метавселенных". Но конкретные предложения по регулированию ЦСР в документе не приводит.

В Банк России такой доклад не поступал, сказал "Ведомостям" представитель регулятора. Но вопросы регулирования отдельных видов NFT могут быть решены в рамках закона об инвестиционных платформах, добавил он: эти вопросы ЦБ планирует в ближайшее время проработать с участниками финансового рынка.

Важно учитывать позиции бизнеса и экспертного сообщества при разработке законодательных инициатив, согласен директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Анатолий Дюбанов. Поэтому в июле 2022 г. министерство поддержало предложение ЦСР и фонда "Сколково" по разработке необходимых для развития отрасли нормативных актов, говорит он.

NFT – это, которые могут быть любым уникальным объектом гражданских прав – от отдельных прав требований до вещей и правовой позиции (в смысле принадлежности правового титула) в отношении цифровых арт-объектов, говорится в докладе.

Контуры понятия NFT и его правовой режим до сих пор не очевидны, отмечает ЦСР. Поэтому в первую очередь необходимо внести изменения в статью о цифровых правах Гражданского кодекса (ГК) и указать там, что понятие цифровых прав может охватывать токены, которые не предусмотрены в законе. По мнению авторов доклада, это позволит без изменения общей статьи об объектах гражданских прав подчеркнуть допустимость выпуска и обращения NFT, пишут "Ведомости".