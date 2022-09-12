Россияне вернулись к отложенным покупкам

12 сентября. FINMARKET.RU - Летом россияне вернулись к отложенным в марте покупкам. Также спрос подстегнули учебный год, бархатный сезон и азартные игры, пишут "Ведомости".

Весной этого года россияне перешли с потребительской модели поведения на сберегательную, отложив крупные покупки и сконцентрировав свои сбережения на вкладах с рекордно высокими ставками, рассказал "Ведомостям" представитель ВТБ. В первой декаде марта максимальная процентная ставка в 10 крупнейших кредитных организациях составляла 20,51%, следует из данных Центробанка. По наблюдениям ВТБ, чаще всего банковские клиенты ставили на паузу траты на отпуск, покупку электроники и бытовой техники, а также ремонт жилья и покупку мебели. Летом потребительская активность начала постепенно восстанавливаться, говорит представитель ВТБ: почти 30% клиентов, отложивших крупную покупку, в июне уже вернулись к запланированным ранее расходам.

В августе российские банки выдали розничных кредитов на 1,1 трлн руб., подсчитали аналитики Frank RG. Больше 1 трлн руб. в 2022 г. банки смогли выдать лишь в феврале – тогда объем выданных кредитов составил 1,095 трлн руб. Самый большой вклад в выдачи принесли кредиты наличными: в августе 2022 г. банки выдали россиянам 539 млрд руб. таких кредитов – на четверть больше, чем в июле.

Проценты по потребительским кредитам к концу лета почти максимально приблизились к значениям февраля, говорит заместитель генерального директора финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Грибков: в августе средняя ставка на кредиты до 300 000 руб. на три года снизилась до 22,8% против февральских 19,7%. Это подстегнуло клиентов более активно брать кредиты, делает вывод эксперт, сыграли также ежегодные сезонные факторы, в частности приближение нового учебного года. Количество заявок на получение потребкредитов в последние недели августа выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом июля, говорит Грибков. По его словам, интерес к вкладам начал снижаться, что привело к увеличению спроса на альтернативные размещения, в частности на накопительное страхование жизни.