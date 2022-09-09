Дефляция в России в августе составила 0,52%

В августе дефляция в РФ ускорилась до 0,52% после 0,39% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 14,3%. Показатели совпали с прогнозами аналитиков. В январе-августе потребительские цены выросли на 10,4%

9 сентября. FINMARKET.RU - Дефляция в РФ в августе 2022 года составила 0,52% после дефляции 0.39% в июле, 0,35% в июне, инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-август цены в РФ выросли на 10,4%.

Годоваязамедлилась до 14,3% после 15,1% месяцем ранее.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" ожидали августовскую дефляцию также на уровне 0,5% и замедление годовой инфляции примерно до 14,3%. Консенсус-прогноз по инфляции на 2022 год в очередной раз значительно снизился - до 12,7% с 13,6% по опросу месяц назад, на 2023 год - почти не изменился и составляет 6,1% (6,0% по опросу месяц назад).

Минэкономразвития в середине августа понизило свой прогноз по инфляции в РФ на 2022 год до 13,4% с 17,5% (майская оценка). ЦБ в июле понизил прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17% (июньский прогноз).

Продовольственные товары в августе подешевели на 1,36% (с начала года цены выросли на 9,31%, в годовом выражении - рост на 15,77%), причем цены на плодоовощную продукцию упали в августе на 11,82%. Непродовольственные товары стали за август дешевле на 0,05%, услуги подорожали на 0,05%.

Базовый индекс потребительских цен в августе составил 100.00%, с начала года - 113,76%, в годовом выражении - 117,71%.

Снижение потребительских цен на 0,5% и более зафиксировано в 50 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени - в Ненецком автономном округе (на 2,6%) в связи с удешевлением услуг на 9,3%, в Саратовской области (на 1,4%) в связи с удешевлением продовольственных товаров на 2,9%. В то же время в Камчатском крае и Чукотском автономном округе цены на товары и услуги выросли на 0,6%, в Республике Алтай - на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц снизились на 0,4% (с начала года зафиксирован прирост цен - 10,8% и 9,3% соответственно).

В августе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции, отмечает Росстат. Цены на плодоовощную продукцию упали в прошлом месяце на 11,82%

Так, свекла столовая подешевела на 24,8%, морковь - на 24,2%, картофель - на 22,7%, капуста белокочанная - на 22,5%, огурцы - на 22,2%, помидоры - на 18,5%, виноград - на 18,3%, лук репчатый - на 14,9%, бананы - на 11,6%.

Среди прочих продовольственных товаров снизились цены: на пшено - на 3,4%, крупу гречневую - на 3,1%, крупу манную, масло подсолнечное - на 1,5%, конфеты шоколадные - на 1,4%, мясо кур - на 1,3%, муку пшеничную, горох и фасоль - на 1,2%.

В то же время выросли цены: на сахар-песок - на 2,4%, жевательную резинку - на 1,3%, баранину - на 1,1%, чай зеленый - на 0,9%, печенье, кальмары мороженые, кетчуп, перец черный - на 0,8%, икру лососевых рыб, креветки мороженые неразделанные, консервы мясные для детского питания - на 0,7%, консервы овощные для детского питания, консервы томатные, сухие супы в пакетах, вина игристые, обеды в ресторане - на 0,6%, кексы, рулеты, варенье, джем, повидло, пряники и ужины в ресторане - на 0,5%.

Цены на газовое моторное топливо выросли в августе на 1,2%, дизельное топливо - на 0,4%, бензин автомобильный - на 0,3%.

В августе в группе строительных материалов снизились цены: на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные - на 4,8%, доски обрезные - на 3,4%, ламинат - на 1,8%, металлочерепицу - на 1,3%, мойки из нержавеющей стали для кухни - на 1,1%, линолеум - на 1,0%, рубероид - на 0,9%, кирпич красный, еврошифер - на 0,5%. Одновременно выросли цены: на цемент тарированный - на 1,1%, краски масляные, эмали - на 0,5%.

Среди телерадиотоваров, персональных компьютеров и средств связи подешевели: смартфоны - на 3,1%, флеш-накопители USB - на 2,7%, телевизоры - на 2,2%, наушники беспроводные - на 2,1%, моноблоки - на 1,3%, ноутбуки - на 1,0%. Цены на телефонные аппараты стационарные выросли - на 3,1%. В группе электротоваров и других бытовых приборов снизились цены: на триммеры -

на 2,8%, дрели электрические - на 1,7%, машины швейные, электроутюги - на 1,6%, плиты бытовые - на 1,4%, лампы светодиодные - на 1,0%, холодильники - на 0,8%, печи микроволновые - на 0,7%, лампы энергосберегающие - на 0,4%. Цены на электропылесосы напольные выросли на 1,7%, электрочайники - на 1,1%, миксеры, блендеры - на 0,7%, лампы электрические осветительные -

на 0,4%.

За прошедший месяц тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России выросли на 0,11%.

В августе среди услуг зарубежного туризма более всего увеличились цены: на поездки на отдых в ОАЭ - на 12,6%, отдельные страны Южной Азии - на 6,6%, Турцию - на 5,3%, отдельные страны Средней Азии - на 4,3%, Ближнего Востока - на 1,5%, Египет - на 0,7%, отдельные страны Средиземноморья - на 0,6%. В то же время снизились цены: на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 7,2%, страны Закавказья - на 2,6%, Беларусь - на 0,8%.

Среди остальных услуг туризма и отдыха выросла стоимость: проживания в хостелах - на 3,3%, билетов в кинотеатры - на 0,8%, проживания в гостиницах 2* - 5* - от 0,3% до 0,7%, билетов в музеи и на выставки - на 0,3%, театры - на 0,1%. Одновременно наблюдалось снижение цен: на путевки в дома отдыха, пансионаты, экскурсионные туры по России - на 1,2%, автобусные экскурсии - на 0,9%, путевки в санатории - на 0,8%, проживание в гостиницах 1*, мотелях - на 0,3%.