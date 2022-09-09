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09 сентября 2022 года 10:55
Звонки в call-центры лоукостеров предложили сделать бесплатными
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Донат Сорокин/ТАСС
9 сентября. FINMARKET.RU - Российским лоукостерам придется сделать бесплатными звонки в их call-центры для внесения изменений в билеты - если будет одобрена инициатива, которую уже направило в Минтранс Общероссийское объединение пассажиров (ООП). Письмо с такой инициативой за подписью председателя ООП, члена Общественной палаты Ильи Зотова было направлено министру транспорта Виталию Савельеву в начале сентября, пишут "Известия". В ООП пояснили, что для этого необходимо внести изменения в п. 68 Федеральных авиационных правил №82. Как указали ООП, сегодня стоимость услуг связи часто обходится пассажиру в 10-15% от цены самого авиабилета, ведь за время ожидания ответа на линии тоже приходится платить. По словам Зотова, инициатива объединения касается только звонков для внесения изменений в купленные авиабилеты, что часто нужно сделать оперативно. А все другие вопросы можно решить в плановом режиме и использовать для этого другие каналы связи, например, письма или текстовые обращения. В ООП также подчеркнули, что не все тарифные планы сотовых операторов позволяют звонить на платные номера. Это ограничивает многих пассажиров в получении информационных услуг при покупке билета, следует из письма. Поводом для инициативы стало большое количество обращений пассажиров "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") в адрес ООП насчет законности оплаты звонков в контактный центр компании, сказано в письме объединения. Стоимость одной минуты разговора с колл-центром лоукостера, включая время ожидания на линии, обойдется в 55-60,17 рубля в зависимости от региона и оператора связи. Плату за звонки с недавнего времени также берет Smartavia. Компания ввела платную линию с 25 августа, стоимость одной минуты разговора составляет 45-46 рублей. Инициатива ООП распространяется и на Smartavia, хотя компания не упомянута в письме, уточнил Зотов. Перевозчики и участники рынка говорят, что платные звонки - это стандартная мировая практика лоукостеров: за счет допдохода они предлагают более дешевый тариф за перевозку. Эксперты же считают, что пассажиры сами в состоянии выбрать, какой сервис им нужен - платный или бесплатный.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, лоукостеры, call-центры, звонки, оплата
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