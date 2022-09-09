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09 сентября 2022 года 09:30
Лесопромышленники просят добавить субсидий на логистику
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Александр Рюмин/ТАСС
9 сентября. FINMARKET.RU - Снижение стоимости лесоматериалов и необходимость переориентирования их поставок в Китай обернулись убытками для лесопромышленных компаний Северо-Запада РФ. Предприятия Архангельской и Вологодской областей просят увеличить субсидии на компенсацию логистических расходов при экспорте, пишет "Коммерсантъ". Также они предлагают ОАО РЖД выделить для контейнерных поездов с лесной продукцией квоты для проезда на восток. Эксперты разошлись во мнениях: одни считают решение этих вопросов принципиальным, а другие называют текущие меры поддержки достаточными.
Опубликовано Финмаркет
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