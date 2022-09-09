Банки массово поднимают возраст ипотечников до 70-75 лет

9 сентября. FINMARKET.RU - Банки в этом году начали массово поднимать предельныйипотечников сразу на 5 лет - до 70-75. Об этом "Известиям" рассказали участники рынка недвижимости и представители кредитных организаций.

По словам замруководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, речь идет о том, сколько максимально может исполниться заемщику на момент завершения выплат по кредиту, пояснила она.

Кредитным организациям мера позволяет расширять аудиторию и привлекать дополнительное число заемщиков, отметил замдиректора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов. При этом возникающие риски нивелируются за счет страхования заемщиков, добавил он.

Также в числе причин развития тренда - рост цен на жилье, который приводит и к увеличению сумм кредитов, отметил руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков. Чтобы снизить ежемесячную кредитную нагрузку, покупатели стремятся брать ипотечный кредит на максимально длинный срок, пояснил он.

"Однако ограничения по возрасту заемщика нередко становятся причиной отказа от кредита. Например, платежеспособный заемщик в возрасте 45 лет может взять ипотеку максимум на 20 лет, но ежемесячный платеж при таком сроке оказывается слишком велик", - рассказал Бобков.

Основной пул заемщиков в крупных банках - это две возрастных категории: 25-40 лет и 45-60, отметил директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.

Как сообщила Решетникова, за 8 месяцев т.г. доля ипотечных заемщиков, у которых основным доходом является пенсия, выросла в России на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Причем банки заинтересованы в более зрелых ипотечниках, поскольку их платежная дисциплина может выгодно отличаться от поведения молодежи, сказал эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота.