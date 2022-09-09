Концессии без привлечения частного капитала становятся популярными в регионах

9 сентября. FINMARKET.RU - В российских регионах наметилась тенденция структурирования концессионных соглашений таким образом, что концессионерами в них выступают "дочки" региональных корпораций развития, а концедентами - субъекты РФ, выяснили "Ведомости" . Тенденцию подтверждают в ВЭБе и Минэкономразвития, а также эксперты в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП). Такая модель получила в секторе неофициальное название "квази-ГЧП".

Ранее участие в качестве концессионера компаний, аффилированных с органами власти, носило единичный характер.

По данным независимого эксперта в области ГЧП Александры Галактионовой, на начало сентября 2022 г. из общего объема соглашений, подписанных за последние 12 месяцев, на соглашения по модели квази-ГЧП приходится уже более 40%. Всего сейчас в России действует более 75 таких концессий дороже 100 млн руб. на региональном и муниципальном уровнях с общим объемом инвестиций 103,3 млрд руб. Объем таких соглашений, по оценке эксперта, до конца года может достигнуть 115-125 млрд руб.

По данным источника "Ведомостей" в инвестиционной компании, готовятся еще 13 таких проектов общей стоимостью свыше 80 млрд руб. В 2021 г. было заключено 22 таких соглашения на суммы от 100 млн руб. на 30 млрд руб., а в 2020 г. - лишь 8 договоров на 3 млрд руб. в целом.

Основным риском концессионного квази-ГЧП источник "Ведомостей" в банковской структуре назвал отсутствие мотивации сторон выполнять взятые на себя обязательства, поскольку фактически с двух сторон соглашения выступает одна и та же инстанция - субъект РФ. Это, по его словам, может привести к тому, что сроки строительства затянутся, а качество предоставления услуг не будет строго контролироваться.

"Зависящие от государства или местных властей компании не всегда нацелены на экономическую эффективность. Как следствие, при создании объектов может страдать соотношение качества и заявленной цены", - соглашается Галактионова.

Традиционно ГЧП-проекты реализуются на внебюджетные средства. Но существует и практика заключения концессий с региональными корпорациями развития.

В некоторых регионах количество таких проектов уже составляет от 80% до 100%, поясняет эксперт. По ее словам, лидеры в этой сфере - Магаданская, Нижегородская, Сахалинская, Мурманская, Орловская области и Пермский край. Больше всего концессий по модели квази-ГЧП в коммунальной инфраструктуре, а меньше всего - в энергетике. Также в 2022 г. впервые такая схема применена в транспортной отрасли, отмечает Галактионова.

Для повышения прозрачности механизма концессионных соглашений и его инвестпривлекательности Минэкономразвития подготовило законопроект, который обяжет концедента - представителя власти, который выступает одной из сторон ГЧП, докладывать в федеральное или региональное министерство финансов о том, сколько средств может потребоваться из бюджета на выполнение обязательств по ГЧП или концессии. Он поддержан Минфином РФ и уже прошел первое чтение в Госдуме.