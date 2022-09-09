В РФ создадут площадку-фонд для реструктуризации задолженности

9 сентября. FINMARKET.RU - Должники и кредиторы вв скором времени могут получить площадку для реструктуризации задолженности. Для этих целей создается специальный общественный фонд, рассказали участники сессии "Реструктуризация долга как способ восстановления платежеспособности", прошедшей в рамках Московского финансового форума.

Фонд учреждается в рамках реализации меморандума о содействии реабилитации бизнеса, который был подписан на Петербургском международном юридическом форуме 30 июня 2022 года. Среди тех, кто поставили подписи под этим документом, были первый замминистра экономического развития Илья Торосов, замглавы Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев, вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков, председатель Национальной ассоциации специалистов по банкротству и управлению проблемными активами "Банкротный клуб" Олег Зайцев.

Это сопряженная с действиями государства инициатива. ФНС на базе своей федеральной инспекции по управлению долгом создала центр индивидуального разбора неплатежеспособности. "Мы делаем то, что можем. Мы ищем пути, каким образом не входить в этот совершенно бессмысленный и неработающий механизм [банкротства]", - объяснял Чекмышев в четверг на финансовом форуме.

Итоги "за пять с лишним месяцев", по его словам, такие: проанализированы 669 "ситуаций" с долгом на 133 млрд рублей, из них реструктуризацией закончились 324 (40,7 млрд рублей). В остальных случаях либо не удалось собрать всех кредиторов, либо было принято решение о том, чтоне поможет спасти должника от банкротства, сообщил Чекмышев.

"Подготовлены учредительные документы Фонда содействия реструктуризации долга. Определен состав органов этого фонда. Буквально со дня на день документы окажутся в Минюсте, и я думаю, в скором времени этот фонд уже заработает", - подытожил работу двух месяцев доцент кафедры Исследовательского центра частного права при президенте РФ Рустем Мифтахутдинов. По его словам, фонд будет работать как самостоятельное юрлицо.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев сообщил, что в этом пилотном проекте будут участвовать ТПП, корпорация МСП и банки. "Мы двигаемся в рамках этого пилотного проекта, чтобы задачи по реструктуризации долгов решить. Цель одна - оздоровление бизнеса", - сказал он.

Козлачков из АБР подтвердил, что создание такого фонда поддерживается банками. "Банки, если будут предложены стандартизированные процедуры, будут с большим удовольствием участвовать в их осуществлении", - заявил он.

Фонд, возможно, сможет использовать информацию ФНС. Задача площадки, по словам Чекмышева, - аккумулировать все цифры, собрать должника и кредиторов, сделать финансовую модель, понять, куда действительно может развиваться предприятие, и после этого создать юридическую модель решения этой проблемы.

Этому способствует прозрачность данных о должнике, его финансовом состоянии, имуществе. Такие данные аккумулирует ФНС, формируя "цифровой портрет должника", напомнил Чекмышев.

В этот "портрет" аккумулируются данные из разных источников об активах, пассивах, связях должника, всех известных транзакциях, возможности неявных требований в случае банкротства, описывал Чекмышев возможности ФНС на ПМЮФ в этом году. По его словам, созданная службой система позволяет рассчитать, какой вариант развития корпоративной истории должника наиболее выгоден для кредиторов: мировое соглашение, отсрочка или рассрочка выплат, дополнительное кредитование или банкротство.