В России появился спрос на наличную валюту дружественных стран

8 сентября. FINMARKET.RU - В России появился спрос на куплю-продажу национальной валюты дружественных стран в наличной форме со стороны физлиц, ипытаются его удовлетворить. Как стало известно "Коммерсанту" , Совкомбанк запустил операции купли-продажи наличного дирхама для граждан (валюта ОАЭ), хотя с этой валютой пока нет даже биржевых торгов.

Дирхам относится к "мягким" валютам, то есть к ограниченно конвертируемым или неконвертируемым, чей курс подвержен существенным колебаниям, в отличие от "твердых", свободно конвертируемых валют (доллар, евро, фунт стерлингов и ряд других). Большинство национальных валют в мире, в том числе и рубль РФ, относится к "мягким". Среди них помимо дирхама — китайский юань, бразильский реал, турецкая лира и др.

Запуск купли-продажи еще одной "мягкой" наличной валюты — турецкой лиры — гражданам анонсировал на днях другой игрок первой десятки — ПСБ.

Наиболее широко в рамках купли-продажи гражданам из «мягких» валют на рынке сейчас представлен китайский юань. Приобрести или продать его в наличном виде можно в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Совкомбанке, Россельхозбанке (РСХБ), "Открытии", Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ), Экспобанке и ряде менее крупных кредитных организаций. Сбербанк предоставляет также возможность купли-продажи наличных турецких лир и тенге, с лирой работает и РСХБ, а с тенге — АТБ.