Минфин предложил передать пенсионные накопления граждан в их собственность

8 сентября. FINMARKET.RU - В Минфине предложили передать пенсионные накопления граждан в их собственность. Эта мера обсуждалась на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве 30 августа, пишут "Ведомости" . Предложение провести "приватизацию" пенсионных накоплений граждан вошло в совместную презентацию Минфина и ЦБ, представленную на совещании министром финансов Антоном Силуановым и председателем регулятора Эльвирой Набиуллиной. Инициатива включена в блок, посвященный развитию пенсионного и страхового рынка, по словам участника совещания, эту часть презентовал. Речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору, хотя и при условии соблюдения определенных критериев, пояснил другой источник, также участвовавший в совещании.

Такие сбережения образовались следующим образом: до 2014 г. 6 п. п. из страхового тарифа в 22% составляли так называемую накопительную часть, которой можно было распоряжаться более свободно, чем страховой, например перевести в негосударственный пенсионный фонд для повышения доходности. Но с того момента действует мораторий на формирование таких сбережений, в конце прошлого года он был продлен до 2024 г.

Под "приватизацией" пенсионных накоплений подразумевается передача в собственность граждан накоплений, сформированных по системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), но замороженных с 2014 г., с предоставлением им права более свободно распоряжаться этими средствами, подтвердил "Ведомостям" председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Сегодня сбережения фактически находятся в госсобственности, хотя это скорее технический нюанс, но его предполагается преодолеть.