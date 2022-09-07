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07 сентября 2022 года 10:08
О жилье: нужно идти и покупать
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Сергей Карпухин/ТАСС
7 сентября. FINMARKET.RU - На Восточном экономическом форуме замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин рассказал "Известиям" о будущих ценах на жилье, модернизации семейной ипотеки и обелении рынка аренды. По словам Стасишина, на 1 августа выдано порядка 4 тыс. новых разрешений на общий объем жилищного строительства — порядка 26 млн кв. м. Если посмотреть динамику прироста к общему объему, то с учетом рекордного ввода 2021 года и хорошей динамики ввода 2022-го именно в многоквартирном жилье объем квадратных метров по проектным декларациям и по разрешению на строительство не снижается. По проектным декларациям объем сегодня составляет порядка 1,5 млн кв. м — это там, где идет прямое привлечение средств граждан. А по разрешениям на строительство — в районе 150 млн кв. м. Градостроительный потенциал сегодня — более 230 млн кв. м жилья. Важно только, чтобы эти проекты начинались. Говоря о ценах на жилье Стасишин отметил, что цена на жилье растет меньше инфляции, и, соответственно, на рынке жилищного строительства - стагнация цен. "Тем самым, с учетом действующих льготных программ, ипотечная ставка доступна, квартиры доступны для населения", - сказал он. Причем., как отметил Стасишин, "у нас потихонечку идет корректировка цены с учетом того, что мы за два пандемийных года набрали достаточно хороший темп жилищного строительства". "Количества квадратных метров, то есть предложений на рынке, сегодня много — соответственно, с учетом большого предложения это в итоге ограничивает цену квадратного метра", говорит замминистра. Стасишин также озвучил свой прогноз по ценам. "Думаю, что цена не должна в течение года увеличиться более чем на 10% по стране. Да, конечно, есть отдельные регионы, города, где могут быть скачки, но я не думаю, что будет, как в 2021 году и в конце 2020-го, когда был скачок цены квадратного метра. Но если посмотреть за 10 лет, то цена квадратного метра увеличилась сопоставимо с инфляцией". "По итогам 2022 года, мы думаем, что цена будет увеличиваться, но не больше, чем инфляция.", - добавил он. В части продления льготной ипотеки он заметил, что "считает, что пока об этом говорить рано". "Мы должны говорить о том, что мы разогнали предложение и нам на него нужен гарантированный спрос. Те люди, которые думают, купить ли квартиру, должны понимать, что сегодня есть все предпосылки это сделать, поэтому не стоит бояться — нужно идти и покупать", - сказал Стасишин.
Опубликовано Финмаркет
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