О жилье: нужно идти и покупать

7 сентября. FINMARKET.RU - На Восточном экономическом форуме замминистра строительства и ЖКХНикита Стасишин рассказал "Известиям" о будущих ценах на, модернизации семейной ипотеки и обелении рынка аренды.

По словам Стасишина, на 1 августа выдано порядка 4 тыс. новых разрешений на общий объем жилищного строительства — порядка 26 млн кв. м. Если посмотреть динамику прироста к общему объему, то с учетом рекордного ввода 2021 года и хорошей динамики ввода 2022-го именно в многоквартирном жилье объем квадратных метров по проектным декларациям и по разрешению на строительство не снижается.

По проектным декларациям объем сегодня составляет порядка 1,5 млн кв. м — это там, где идет прямое привлечение средств граждан. А по разрешениям на строительство — в районе 150 млн кв. м. Градостроительный потенциал сегодня — более 230 млн кв. м жилья. Важно только, чтобы эти проекты начинались.

Говоря о ценах на жилье Стасишин отметил, что цена на жилье растет меньше инфляции, и, соответственно, на рынке жилищного строительства - стагнация цен. "Тем самым, с учетом действующих льготных программ, ипотечная ставка доступна, квартиры доступны для населения", - сказал он. Причем., как отметил Стасишин, "у нас потихонечку идет корректировкас учетом того, что мы за два пандемийных года набрали достаточно хороший темп жилищного строительства". "Количества квадратных метров, то есть предложений на рынке, сегодня много — соответственно, с учетом большого предложения это в итоге ограничивает цену квадратного метра", говорит замминистра.

Стасишин также озвучил свой прогноз по ценам.

"Думаю, что цена не должна в течение года увеличиться более чем на 10% по стране. Да, конечно, есть отдельные регионы, города, где могут быть скачки, но я не думаю, что будет, как в 2021 году и в конце 2020-го, когда был скачок цены квадратного метра. Но если посмотреть за 10 лет, то цена квадратного метра увеличилась сопоставимо с инфляцией". "По итогам 2022 года, мы думаем, что цена будет увеличиваться, но не больше, чем инфляция.", - добавил он.

В части продления льготной ипотеки он заметил, что "считает, что пока об этом говорить рано". "Мы должны говорить о том, что мы разогнали предложение и нам на него нужен гарантированный спрос. Те люди, которые думают, купить ли квартиру, должны понимать, что сегодня есть все предпосылки это сделать, поэтому не стоит бояться — нужно идти и покупать", - сказал Стасишин.