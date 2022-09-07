.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Средства от использования биоресурсов в РФ должны направляться на развитие сельских территорий - Путин
Президент предложил продлить программу льготной ипотеки для Дальнего Востока как минимум до 2030 года
Highland Gold планирует в октябре запустить полномасштабное производство на золоторудном месторождении Кекура на Чукотке
07 сентября 2022 года 09:55
Инфляция в РФ по итогам 2022 г будет в районе 12% - Путин
|0
Станислав Красильников/ТАСС
7 сентября. FINMARKET.RU - Инфляция в РФ по итогам 2022 года составит порядка 12% с дальнейшим возможным снижением до 4-6% в годовом выражении уже в первом-втором кварталах 2023 года, заявил президент России Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании Восточного экономического форума. "У нас сейчас инфляция 14 с небольшим процентов (годовая инфляция), но тенденция, в отличие от западных экономик, на снижение, а там - на подъем. Думаю, что по результатам года будет где-то 12%", - сказал он. "По мнению многих наших экспертов, в 1-м квартале - 2-м квартале следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели - кто-то говорит 5-6% (годовая инфляция), а кто-то говорит, что будет уже достигнут и уровень 4%. Посмотрим, во всяком случае тенденции в этом смысле положительные", - отметил президент. По данным Росстата, инфляция в РФ с начала года к 29 августа составила 10,38%. В годовом выражении инфляция на 29 августа составляла 14,3%, снизившись с 15,1% на конец июля. Минэкономразвития в середине августа в проекте уточненного макропрогноза понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2022 году с 17,5% (майская оценка) до 13,4%, но после этого еще дорабатывало этот прогноз. На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов (курирующий в правительстве макроэкономику) заявил, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться в интервале 12-13%. ЦБ ранее в июле понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.