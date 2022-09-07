Раздачу льготных кредитов отелям могут приостановить

7 сентября. FINMARKET.RU - Минфин предлагает приостановить отбор новых инвестпроектов по строительству туристической инфраструктуры на предоставление льготных кредитов по ставке 3–5%, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на направленное в аппарат правительства письмо, в котором ведомство озвучило свое предложение.. По мнению министерства, это необходимо для разработки дополнительных критериев отбора заемщиков и синхронизации всех механизмов создания гостиничного фонда, в том числе с госкорпорацией "Туризм.РФ". В противном случае, не исключают в Минфине, может возникнуть риск для бюджета..

Однако участники рынка утверждают, что затормозилась выдача займов по уже утвержденным проектам.