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07 сентября 2022 года 09:33

Раздачу льготных кредитов отелям могут приостановить

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Юрий Смитюк/ТАСС
Юрий Смитюк/ТАСС
7 сентября. FINMARKET.RU - Минфин предлагает приостановить отбор новых инвестпроектов по строительству туристической инфраструктуры на предоставление льготных кредитов по ставке 3–5%, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на направленное в аппарат правительства письмо, в котором ведомство озвучило свое предложение.. По мнению министерства, это необходимо для разработки дополнительных критериев отбора заемщиков и синхронизации всех механизмов создания гостиничного фонда, в том числе с госкорпорацией "Туризм.РФ". В противном случае, не исключают в Минфине, может возникнуть риск для бюджета..

Однако участники рынка утверждают, что затормозилась выдача займов по уже утвержденным проектам.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  отели,  кредиты.

 
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